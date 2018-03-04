Російська журналістка вказала на віртуальну сутність заяв Путіна про зброю

Остання промова російського президента Володимира Путіна викликала неоднозначні враження – з одного боку він вихвалявся зброєю та заявляв про міць Росії, а з іншого – відбувся перехід із реальності у віртуальну площину, оскільки насправді у Росії нічого такого немає, чим би можна було пишатися: ні могутньої економіки, ні вищезазначеного озброєння.

Таку думку висловила відома російська журналістка Юлія Латиніна у ефірі радіостанції "Ехо Москви".

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"Якщо б я була оптимісткою, то на мене промова Путіна справила б дуже позитивне враження, тому що вона якоюсь мірою знаменує остаточний перенос змагань з Заходом в область віртуальної реальності. Адже ми весь час робили якісь реальні речі. Ми воювали з Грузією, ми анексували Крим, втручалися в американські вибори. І ось нам сказали — не можна. А що робити, якщо не можна, але дуже хочеться? Правильно — сказати, що у нас є кваркові бомби та площинні мечі", — зауважила вона.

За її словами, це є схожим на таку нову гру, яку Путін пропонує США, якими, як він вважає, править військово-мілітаристський комплекс.

"Я вам скажу, що у нас є суперзброя. Ви страшно збудитесь, почнете кричати, що Путін зараз всіх зробить, щоб отримати нові асигнування на власну суперзброю. Скористаюся я цим, щоб сказати укотре: Бачите, як вони нас не люблять та якими вони є агресивними. І всі будуть щасливими", — проеціює ситуацію журналістка.

Водночас представниця ЗМІ пояснила, чому така поведінка Путіна видається вельми дивною.

Ось СРСР, він ніколи не брязкав суперзброєю. Там не те, щоб можна пригадати, щоб за багато років до введення системи в дію оголошували, що ми щось таке розробляємо. Система вже була, система вже існувала. Американська розвідка слиною захлиналась, але вона не те, що її не бачила, вона навіть не знала, як вона називається. І ось, власне, це різниця між супердержавою і віртуальною реальністю. Це такий вічний крик Путіна: "Ось зверніть на мене увагу!" Він, власне, так і сказав: "Тепер з нами доведеться розмовляти". Але, взагалі, розмовляють з країнами, коли у них є могутня інноваційна економіка. А оскільки Путін цього не може забезпечувати, тому він весь час намагався змусити розмовляти за допомогою війни з Грузією, за допомогою втручання у вибори тощо,

— констатує Латиніна.

Нагадаємо, 1 березня Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном. За його словами, у Росії створено та пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою.



Господар Кремля також наголосив , що Росія зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО.