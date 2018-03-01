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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У посланні Путін продемонстрував те, чого ще немає, але дуже хочеться, – Безсмертний

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Роман Безсмертний
Роман Безсмертний / ukr.media

За два тижні до президентських виборів у Росії Володимир Путін почав погрожувати світу новою російською зброєю.

На думку екс-представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Романа Безсмертного, це крок відчаю з боку керманича Кремля.

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"Якби не були відомі супроводжучі речі, то можна було б сказати, що ми маємо черговий факт у гонці озброєнь. То можна сказати, що Холодна війна розпочата і ми вже на власні очі бачимо факти, пов'язані з демонстрацією певної зброї. Причина, яка штовхнула Путіна на те, щоб більше третини виступу присвятити зброї, стали події в Сирії. По суті, все, що говорилось Путіним впродовж останніх двох років про виведення (російської зброї з Сирії – 24) завершилось тим, що американськими розвідниками було зафіксовано появу зброї нового покоління на території Сирії. І власне це було емоцією, мовляв, ну я вам покажу ще більше зброї. Насправді, це крок відчаю", – сказав Безсмертний в прямому ефірі 24 Каналу.

Він додав, що така поведінка є цілком типовою для Кремля.

Я б заспокоїв людей, бо це в стилі кремлівської поведінки продемонструвати – те, що ми не маємо, але хочемо, ми додумуємо,
– зазначив експерт.

Нагадаємо, під час так званого посланння до Федеральних зборів 1 березня Президент Росії Володимир Путін вирішив "поінформувати потенційних агресорів", оголосивши про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Зброя Роман Безсмертний
Джерело: 24 Канал
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