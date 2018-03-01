В послании Путин продемонстрировал то, чего еще нет, но очень хочется, – Бессмертный

За две недели до президентских выборов в России Владимир Путин начал угрожать миру новым российским оружием.

По мнению экс-представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Романа Бессмертного, это шаг отчаяния со стороны руководителя Кремля.

Читайте также: Путин попал в конфуз с демонстрацией видео о новой ракете

"Если бы не были известны сопровождающие вещи, то можно было бы сказать, что мы имеем очередной факт в гонке вооружений. Так можно сказать, что Холодная война начата и мы уже воочию видим факты, связанные с демонстрацией определенного оружия. Причиной, толкнувшей Путина на то, чтобы более трети выступления посвятить оружию, стали события в Сирии. по сути, все, что говорилось Путиным в течение последних двух лет о выводе (российского оружия из Сирии – 24) завершилось тем, что американскими разведчиками было зафиксировано появление оружия нового поколения на территории Сирии. И именно это было эмоцией, мол, ну я вам покажу еще больше оружия. На самом деле, это шаг отчаяния", – сказал Бессмертный в прямом эфире 24 Канала.

Он добавил, что такое поведение является вполне типичным для Кремля.

Я бы успокоил людей, потому что это в стиле кремлевского поведения продемонстрировать – то, что мы не имеем, но хотим, мы додумываем,

– отметил эксперт.

Напомним, во время так называемого посланння Федеральному собранию 1 марта Президент России Владимир Путин решил "проинформировать потенциальных агрессоров", объявив об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем.