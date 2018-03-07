Змусили бабусю з'їсти газету, – терористи на Донбасі придумали черговий абсурдний фейк

Так званий "заступник командувача оперативного командування" терористів "ДНР" Едуард Басурін вкотре відзначився гучною та водночас дивною заявою, що стосуються "звірств" з боку українських військових.

Про це повідомляє інформаційна агенція УНІАН з посиланням на ЗМІ терористів.

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Так, за його словами, представники "Правого сектора" у разі виявлення сім-карти оператора терористів "Фенікса" ламають її або пропонують заплатити "викуп".

"Там взагалі був кричущий випадок: бабуся загорнула тормозок в місцеву газету. Коли вони її побачили, то забрали тормозок і намагалися на вулиці спалити газету. Був сильний вітер, і вони не могли її підпалити. Вони змушували бабусю цю газету з'їсти. Люди обурилися, слухати їх ніхто не став. Коли люди почали обурюватися, вони газету все-таки забрали, тормозок віддали, але в дуже грубій формі поводилися з людьми, які перебували в цьому автобусі", – наголосив вождь терористів.