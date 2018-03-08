Навіть бойовики були в шоці – як пропагандисти роздули потужний наступ ЗСУ

Пропаганда бойовиків після того, як верховна Рада ухвалила закон «про реінтеграцію або деокупацію Донбасу». Різко змінилася. Про це повідомляють у штабі АТО.

"Чергова сенсація, яку було зліплено пропагандистами Росії, не важко здогадатися з чого, стосується недавньої події, що відбулася 6-го березня в районі населеного пункту Мар’їнка: "Потужний вибух прогримів під Донецьком, в порушенні Мінська-2 до місця прибув вертоліт ЗСУ", – цитують пропагандистські ЗМІ у штабі.

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Зокрема, пропагандисти повідомили, що в районі Мар’їнки помітили військовий вертоліт ЗСУ. А за 20 хвилин до появи вертольота прогримів цей вибух.

Відтак, у штабі АТО влаштували розбір цієї події, адже підтвердження цієї події надійшло з багатьох джерел, і, зокрема, від мешканців Мар’їнки та окупованого Донецька.

За інформацією української розвідки, навіть бойовики були «шоковані рівнем маніпуляцій інформацією». Зі слів бойовиків, розмова яких була перехоплена розвідкою, вибух прогримів у інший час і це був звичайний підрив бліндажа.

– Це, мабуть, підрив окопів, я думаю, або бліндаж або окопи….Просто звичайний підрив, роздули там…

– Ну, дебіли, хтось побачив, зрозумів, і запостив, що там Україна в наступ пішла на вертольотах,

– цитують у штабі перемовини бойовиків.

У зв’язку з такими маніпуляціями, у штабі АТО повідомляють, що з 12 по 16 та з 19 по 23 березня на тимчасово окупованій територіях, зокрема на базі Макіївського науково-дослідного інституту безпеки робіт у гірничій промисловості в період з 09:00 до 15:00 заплановано випробування вибухових речовин.

"Закликаємо громадян України тимчасово окупованих міст та найближчих прилеглих до лінії розмежування сторін не панікувати, адже окупаційна адміністрація РФ навряд чи зробить відповідне оголошення", – сказали у штабі.