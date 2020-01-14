Даже не рассматривается, – глава МАУ о возобновлении полетов в Иран

Компания "Международные авиалинии Украины" на данный момент даже не рассматривает вариант возобновления полетов в Иран. Их прекратили на неопределенный срок 8 января – после сбития иранскими военными самолета МАУ из 176 пассажирами на борту.

Об этом заявил президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне в интервью LB.ua, отвечая на вопрос, при каких условиях компания может возобновить полеты в Иран.

Важно: Самолет МАУ могли сбить намеренно, – Ермак

Иран сейчас для нас закрыт. На данный момент даже не рассматривается (возобновление полетов – 24 канал),

– отметил Дыхне.

Под вопросом пока остаются и полеты в Дубаи. Ранее в ОАЭ можно было долететь за 5,5-6 часов через воздушное пространство Ирана. Сейчас этот маршрут занимает больше 8 часов, а самолет должен останавливаться на дозаправку в Ларнаке, что на Кипре.

Также МАУ планирует прекратить полеты в столицу Таиланда Бангкок, потому что это направление невыгодно.

Кроме того, авиакомпания не сможет восстановить рейсы в китайский Пекин. Такое возможно только "после возвращения к первоначальному маршруту" (то есть через территорию России).

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил. 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Из-за попытки власти скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Иране вспыхнули массовые протесты – люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны. Вечером 12 января между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения – есть погибшие и раненые.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.



Основные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала