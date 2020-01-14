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      Навіть не розглядається, – голова МАУ про відновлення польотів в Іран

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      МАУ не буде відновлювати польоти в Іран / Ілюстративне фото

      Компанія "Міжнародні авіалінії України" на даний момент навіть не розглядає варіант поновлення польотів до Ірану. Їх припинили на невизначений термін 8 січня – після збиття іранськими військовими літака МАУ з 176 пасажирами на борту.

      Про це заявив президент "Міжнародних авіаліній України" Євген Дихне в інтерв’ю LB.ua відповідаючи на питання, за яких умов компанія може відновити польоти в Іран.

      Важливо: Літак МАУ могли збити навмисно, – Єрмак

      Іран на даний момент для нас закритий. На даний момент навіть не розглядається (відновлення польотів, – 24 канал),
      – наголосив Дихне.

      Під питанням наразі залишаються і польоти в Дубаї. Раніше в ОАЕ можна долетіти за 5,5-6 годин через повітряний простій Ірану. Зараз цей маршрут займає більше 8 годин, а літак мусить зупинятися на дозаправку у Ларнаці, що на Кіпрі.

      Також МАУ планує припинити польоти у столицю Таїланду Бангкок, бо цей напрямок є невигідним.

      Окрім того, авіакомпанія не буде поновлювати рейси у китайський Пекін. Таке можливо лише "після повернення до первісного маршруту" (тобто через територію Росії).

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив. 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Ірані спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Ввечері 12 січня між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички – є загиблі та поранені.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

      основні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані
      Основні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Китай Іран авіація Таїланд ОАЕ
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