Даже пандемия не повлияла: Россия продолжает усиливать войска в Крыму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и дальше наращивает военное присутствие в Крыму и Черном море. Несмотря на пандемию и карантин во всем мире, государство-оккупант укрепляет свои позиции вблизи границ с Украиной.

Об этом Столтенберг сказал во время видеоконференции для журналистов из штаб-квартиры НАТО, пише УНИАН.

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Мы видим существенное военное наращивание, которое происходит в Крыму, и мы также видим их военно-морское присутствие в Черном море. Поэтому это один из элементов проблем в области безопасности, с которыми мы сталкиваемся,

– отметил Столтенберг.

Отдельно он отметил то, что Российская Федерация поддерживает боевиков на Востоке, и из-за этого нарушается режим тишины. Поэтому не нужно забывать о постоянной угрозе безопасности, которая висит на границе стран НАТО в виде российских войск. Именно эта тема будет на обсуждении министров обороны стран-членов Альянса.

"Мы должны понимать, что коронавирусный кризис влияет на всех нас, но он не устраняет вызовы в области безопасности, с которыми мы сталкивались до кризиса, и именно по этому поводу министры встретятся завтра. Они также рассмотрят, как поддерживать наши военные позиции, и нашу политику сдерживания и обороны в разгар коронавирусного кризиса", – сказал Генсек НАТО.