19:45
13 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Военный эсминец ВМС США отправился в Черное море

      - Читати новину українською
      Ракетный эсминец USSPorter / из твиттера

      Для обеспечения безопасности в Черном море из Средиземного отправился ракетный эсминец США. Он начал свой транзит утром 13 апреля.

      О том, что эсминец уже отправился в Черное море, сообщили на странице 6-го флота ВМС США в твиттере. В публикации, следует подчеркнуть, отметили страницу посольства Турции.

      Ранее США передали в ООС дополнительную помощь: фото

      #USSPorter (DDG 78) начала свой транзит на север в #ЧерноеМоре из #СредиземногоМоря. Он будет сотрудничать с партнерами Черного моря для обеспечения морской безопасности,
      – говорится в заметке.

      Что известно о USSPorter?Эсминец ВМС США "Портер" (DDG-78) – многоцелевой боевой корабль, предназначенный для уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, борьбы с летательными аппаратами, охраны своих кораблей и транспорта в бою и при переходе в море, установления мин.

      "Портер" – эсминец класса Арли Берк в ВМС США, пятый корабль ВМС США, названный в честь офицеров американского Военно-Морского Флота Командора Дэвида Портера и его сына Адмирала Дэвида Диксона Портера.

      Эсминец ВМС США "Портер" – 12-й корабль этого класса, построенный на верфи Ингаллс в Паскагуле, штат Миссисипи, его строительство началось 2 декабря 1996 года. Корабль запущен 12 ноября 1997 года.

      Ранее посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко заявлял, что США и Украина будут тесно сотрудничать в Черном море.

      Не только в Азовском, но и в Черном море Россия осуществляет неконтролируемую добычу газа, перекрывает частями акваторию моря для проведения военных учений, мешает нормальному судоходству, вредит торговле и туризму,
      – подчеркнул он.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Транспорт Новости США Водный транспорт Чорное море
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Государство и церковь: может ли власть закрыть храмы?
      Анна Маляр
      сегодня , 16:01 Почему нельзя сжигать сухую траву: последствия и наказание
      Анна Запотоцька