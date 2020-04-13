Военный эсминец ВМС США отправился в Черное море
Для обеспечения безопасности в Черном море из Средиземного отправился ракетный эсминец США. Он начал свой транзит утром 13 апреля.
О том, что эсминец уже отправился в Черное море, сообщили на странице 6-го флота ВМС США в твиттере. В публикации, следует подчеркнуть, отметили страницу посольства Турции.
Ранее США передали в ООС дополнительную помощь: фото
#USSPorter (DDG 78) начала свой транзит на север в #ЧерноеМоре из #СредиземногоМоря. Он будет сотрудничать с партнерами Черного моря для обеспечения морской безопасности,
– говорится в заметке.
Что известно о USSPorter?Эсминец ВМС США "Портер" (DDG-78) – многоцелевой боевой корабль, предназначенный для уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, борьбы с летательными аппаратами, охраны своих кораблей и транспорта в бою и при переходе в море, установления мин.
"Портер" – эсминец класса Арли Берк в ВМС США, пятый корабль ВМС США, названный в честь офицеров американского Военно-Морского Флота Командора Дэвида Портера и его сына Адмирала Дэвида Диксона Портера.
Эсминец ВМС США "Портер" – 12-й корабль этого класса, построенный на верфи Ингаллс в Паскагуле, штат Миссисипи, его строительство началось 2 декабря 1996 года. Корабль запущен 12 ноября 1997 года.
Ранее посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко заявлял, что США и Украина будут тесно сотрудничать в Черном море.
Не только в Азовском, но и в Черном море Россия осуществляет неконтролируемую добычу газа, перекрывает частями акваторию моря для проведения военных учений, мешает нормальному судоходству, вредит торговле и туризму,
– подчеркнул он.
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