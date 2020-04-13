Военный эсминец ВМС США отправился в Черное море

Для обеспечения безопасности в Черном море из Средиземного отправился ракетный эсминец США. Он начал свой транзит утром 13 апреля.

О том, что эсминец уже отправился в Черное море, сообщили на странице 6-го флота ВМС США в твиттере. В публикации, следует подчеркнуть, отметили страницу посольства Турции.

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#USSPorter (DDG 78) начала свой транзит на север в #ЧерноеМоре из #СредиземногоМоря. Он будет сотрудничать с партнерами Черного моря для обеспечения морской безопасности,

– говорится в заметке.

Что известно о USSPorter?Эсминец ВМС США "Портер" (DDG-78) – многоцелевой боевой корабль, предназначенный для уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, борьбы с летательными аппаратами, охраны своих кораблей и транспорта в бою и при переходе в море, установления мин.



"Портер" – эсминец класса Арли Берк в ВМС США, пятый корабль ВМС США, названный в честь офицеров американского Военно-Морского Флота Командора Дэвида Портера и его сына Адмирала Дэвида Диксона Портера.



Эсминец ВМС США "Портер" – 12-й корабль этого класса, построенный на верфи Ингаллс в Паскагуле, штат Миссисипи, его строительство началось 2 декабря 1996 года. Корабль запущен 12 ноября 1997 года.

#USSPorter (DDG 78) began her northbound transit into the #BlackSea from the #MediterraneanSea. She will work with Black Sea partner nations to ensure maritime security. @USEmbassyTurkey @US_EUCOM pic.twitter.com/rg2DEGckUD — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 13, 2020

Ранее посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко заявлял, что США и Украина будут тесно сотрудничать в Черном море.

Не только в Азовском, но и в Черном море Россия осуществляет неконтролируемую добычу газа, перекрывает частями акваторию моря для проведения военных учений, мешает нормальному судоходству, вредит торговле и туризму,

– подчеркнул он.