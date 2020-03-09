Ельченко назвал приоритеты военного сотрудничества Киева и Вашингтона

В 2020 году в военной сфере США будут помогать Украине в перевооружении флота. Кроме того, страны и партнеры Вашингтона в НАТО будут сотрудничать относительно ситуации безопасности в Черном море.

Такое заявление сделал посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко. По словам дипломата, помощь США в перевооружении флота – первый приоритет в сотрудничестве в военной сфере между Украиной и США в 2020-м году, передает "Голос Америки".

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Мы знаем о том, что три корабля уже готовят к передаче Украине, но это занимает длительное время. Минобороны Украины говорит, что нам нужно не менее 30 таких. Мы уже третий год говорим о пяти катерах. Также мы ведем диалог с Пентагоном о другом типе вооружения для морских сил,

– отметил посол.

Вторым приоритетом Ельченко назвал сотрудничество с партнерами в НАТО в Черном море.

"Не только в Азовском, но и в Черном море Россия осуществляет неконтролируемую добычу газа, перекрывает частями акваторию моря для проведения военных учений, что мешает нормальному судоходству, вредит торговли и туризму", – подчеркнул он.

В то же время украинский посол высказал предположение, что уже через несколько месяцев можно будет увидеть российский флот у берегов Болгарии и Румынии. Поэтому НАТО должно сесть и задуматься, достаточно ли одного немецкого или нидерландского корабля в год, который заходит и вскоре сразу выходит.

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По информации ведущего американского издания CNN, недавно Конгресс США неофициально сообщили о планах Пентагона предоставить Украине 125 миллионов долларов военной помощи. Это половина из запланированных Конгрессом 250 миллионов долларов военной помощи Украине.

Эти деньги должны пойти, в частности, на вооруженные патрульные катера и противоартиллерийские радиолокационные станции. Таким образом Вашингтон реагирует на напряженную ситуацию в Черном и Азовском морях.