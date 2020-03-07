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      США готовы предоставить Украине вооружение на 125 миллионов долларов, – CNN

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      Конгресс Соединенных Штатов неофициально сообщил о планах Министерства обороны предоставить Украине 125 миллионов долларов военной помощи. В частности, речь идет о вооруженных патрульных катерах.

      Це половина зі запланованих Конгресом 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні, повідомляє CNN.

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      До пакета допомоги входять протиартилерійські радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI. Зважаючи на напружену ситуацію в Чорному та Азовському морях, катери є дуже важливими,
      – йдеться в повідомленні.

      Міністерство оборони Сполучених Штатів наразі не підтверджує та не коментує виділення Україні допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгрес.

      Що відомо про військову допомогу США Україні


      Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Оружие Деньги Пентагон Новости США Новости Украины Новости политики
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