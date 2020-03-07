США готовы предоставить Украине вооружение на 125 миллионов долларов, – CNN

Конгресс Соединенных Штатов неофициально сообщил о планах Министерства обороны предоставить Украине 125 миллионов долларов военной помощи. В частности, речь идет о вооруженных патрульных катерах.

Це половина зі запланованих Конгресом 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні, повідомляє CNN.

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До пакета допомоги входять протиартилерійські радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI. Зважаючи на напружену ситуацію в Чорному та Азовському морях, катери є дуже важливими,

– йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Сполучених Штатів наразі не підтверджує та не коментує виділення Україні допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгрес.

Що відомо про військову допомогу США Україні

Раніше стало відомо, що США збережуть фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону у 2021 році. Мова йде про 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон, і 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.

Крім того, Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів. У ньому передбачено 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні.



Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу