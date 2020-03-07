США готовы предоставить Украине вооружение на 125 миллионов долларов, – CNN
Конгресс Соединенных Штатов неофициально сообщил о планах Министерства обороны предоставить Украине 125 миллионов долларов военной помощи. В частности, речь идет о вооруженных патрульных катерах.
Це половина зі запланованих Конгресом 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні, повідомляє CNN.
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До пакета допомоги входять протиартилерійські радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI. Зважаючи на напружену ситуацію в Чорному та Азовському морях, катери є дуже важливими,
– йдеться в повідомленні.
Міністерство оборони Сполучених Штатів наразі не підтверджує та не коментує виділення Україні допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгрес.
Що відомо про військову допомогу США Україні
- Раніше стало відомо, що США збережуть фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону у 2021 році. Мова йде про 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон, і 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.
- Крім того, Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів. У ньому передбачено 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу