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      США готові надати Україні озброєння на 125 мільйонів доларів, – CNN

      -
      США мають намір надати Україні військову допомогу на 125 мільйонів доларів / edition.cnn.com

      Конгрес Сполучених Штатів неофіційно повідомили про плани Міністерства оборони надати Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги. Зокрема, мова йде про збройні патрульні катери.

      Це половина зі запланованих Конгресом 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні, повідомляє CNN.

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      До пакета допомоги входять протиартилерійські радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI. Зважаючи на напружену ситуацію в Чорному та Азовському морях, катери є дуже важливими,
      – йдеться в повідомленні.

      Міністерство оборони Сполучених Штатів наразі не підтверджує та не коментує виділення Україні допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгрес.

      Що відомо про військову допомогу США Україні


      Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Зброя Гроші Пентагон Новини США Новини України Новини політики
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