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      Єльченко назвав пріоритети військової співпраці Києва та Вашингтона

      - Читать новость на русском
      Якими є пріоритети військової співпраці між Україною та США / Фото з відкритих джерел

      У 2020 році у військовій сфері США допомагатимуть Україні у переозброєнні флоту. Крім того, країни та партнери Вашингтона в НАТО співпрацюватимуть щодо безпекової ситуації в Чорному морі.

      Таку заяву зробив посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко. За словами дипломата, допомога США у переозброєнні флоту – перший пріоритет у співпраці у військовій сфері між Україною та США в 2020-му році, передає "Голос Америки".

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      Ми знаємо про те, що три корабля вже готують до передачі Україні, але це займає довгий час. Міноборони України говорить, що нам потрібно щонайменше 30 таких. Ми вже третій рік говоримо про п’ять катерів. Також ми ведемо діалог з Пентагоном про інший тип озброєння саме для морських сил,
      – зауважив посол.

      Другим пріоритетом Єльченко назвав співпрацю із партнерами в НАТО в Чорному морі.

      "Не лише в Азовському, а й у Чорному морі Росія здійснює неконтрольований видобуток газу, перекриває частинами акваторію моря для проведення військових навчань, що заважає нормальному судноплавству, шкодить торгівлі та туризму", – підкреслив він.

      Водночас український посол висловив припущення, що вже за кілька місяців можна буде побачити російський флот біля берегів Болгарії та Румунії. Тому НАТО має сісти та задуматися, чи достатньо одного німецького чи нідерландського корабля в рік, який заходить і невдовзі одразу виходить.

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      За інформацією провідного американського видання CNN, нещодавно Конгрес США неофіційно повідомили про плани Пентагону надати Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги. Це половина з запланованих Конгресом 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні,

      Ці гроші мають піти, зокрема, на збройні патрульні катери та протиартилерійські радіолокаційні станції. Таким чином Вашингтон реагує на напружену ситуацію в Чорному та Азовському морях. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Чорне море Водний транспорт НАТО Новини США Новини України Новини політики
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