США передали в ООС дополнительную помощь: фото
Несмотря на пандемию коронавируса в мире, США продолжает оказывать Украине поддержку по безопасности. Так, на прошлой неделе в Украину оттуда поступили дополнительные автомобили.
Их можно будет использовать в зоне проведения ООС. Об этом на своей фейсбук-странице сообщило посольство США в Украине.
Ранее США готовы предоставить Украине вооружение на 125 миллионов долларов, – CNN
Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы могут использовать в зоне проведения ООС,
– говорится в сообщении.
В диппредставительстве также подчеркнули, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.
Что известно о военной помощи США Украине
- Ранее стало известно, что США сохранят финансирование программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона в 2021 году. Речь идет о 250 миллионах долларов, выделенных через Пентагон, и 115 миллионах долларов, выделенных по программе иностранного военного финансирования Госдепартамента.
- Кроме того, Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов. В нем предусмотрено 300 миллионов долларов военной помощи Украине.
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