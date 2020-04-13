США передали в ООС дополнительную помощь: фото

Несмотря на пандемию коронавируса в мире, США продолжает оказывать Украине поддержку по безопасности. Так, на прошлой неделе в Украину оттуда поступили дополнительные автомобили.

Их можно будет использовать в зоне проведения ООС. Об этом на своей фейсбук-странице сообщило посольство США в Украине.

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Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы могут использовать в зоне проведения ООС,

– говорится в сообщении.

В диппредставительстве также подчеркнули, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

Что известно о военной помощи США Украине