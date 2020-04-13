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      США передали в ООС дополнительную помощь: фото

      - Читати новину українською
      США надали Україні безпекову допомогу / Ілюстративне фото / sq.com.ua

      Несмотря на пандемию коронавируса в мире, США продолжает оказывать Украине поддержку по безопасности. Так, на прошлой неделе в Украину оттуда поступили дополнительные автомобили.

      Их можно будет использовать в зоне проведения ООС. Об этом на своей фейсбук-странице сообщило посольство США в Украине.

      Ранее США готовы предоставить Украине вооружение на 125 миллионов долларов, – CNN

      Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы могут использовать в зоне проведения ООС,
      – говорится в сообщении.

      В диппредставительстве также подчеркнули, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

      Что известно о военной помощи США Украине

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости США Вооруженные силы Украины Транспорт
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