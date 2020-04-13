США передали в ООС додаткову допомогу: фото

Попри пандемію коронавірусу у світі, США продовжує надавати Україні безпекову підтримку. Так, минулого тижня до України звідти надійшли додаткові автомобілі.

Їх можна буде використовувати в зоні проведення ООС. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомило посольство США в Україні.

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Навіть під час COVID-19 надання нашої допомоги Україні у галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні сили зможуть використовувати у зоні проведення ООС,

– мовиться у повідомленні.

У диппредставництві також наголосили, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України перед лицем російської агресії.

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