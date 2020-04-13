США передали в ООС додаткову допомогу: фото
Попри пандемію коронавірусу у світі, США продовжує надавати Україні безпекову підтримку. Так, минулого тижня до України звідти надійшли додаткові автомобілі.
Їх можна буде використовувати в зоні проведення ООС. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомило посольство США в Україні.
Раніше США готові надати Україні озброєння на 125 мільйонів доларів, – CNN
Навіть під час COVID-19 надання нашої допомоги Україні у галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні сили зможуть використовувати у зоні проведення ООС,
– мовиться у повідомленні.
У диппредставництві також наголосили, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України перед лицем російської агресії.
Що відомо про військову допомогу США Україні
- Раніше стало відомо, що США збережуть фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону у 2021 році. Мова йде про 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон, і 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.
- Крім того, Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів. У ньому передбачено 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
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