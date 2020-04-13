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      Військовий есмінець ВМС США вирушив у Чорне море

      - Читать новость на русском
      Ракетний есмінець USSPorter / з твіттеру

      Задля дотримання безпеки у Чорному морі з Середземного вирушив ракетний есмінець США. Він розпочав свій транзит вранці 13 квітня.

      Про те, що есмінець вже вирушив у Чорне море, повідомили на сторінці 6-го флоту ВМС США у твіттері. У дописі, варто підкреслити, позначили сторінку посольства Туреччини.

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      #USSPorter (DDG 78) розпочала свій транзит на північ у #BlackSea з # Медредземноморського моря. Він буде співпрацювати з країнами-партнерами Чорного моря для забезпечення морської безпеки,
      – йдеться у дописі.

      Що відомо про USSPorter? (DDG 78) Есмінець ВМС США "Портер" (DDG-78) – багатоцільовий бойовий корабель, призначений для знищення підводних човнів і надводних кораблів, боротьби з літальними апаратами, охорони своїх кораблів і транспорту в бою і при переході морем, встановлення мін.

      "Портер" – есмінець класу Арлі Берк у ВМС США, п'ятий корабель ВМС США, названий на честь офіцерів американського Військово-Морського Флоту Командора Девіда Портера і його сина Адмірала Девіда Діксона Портера.

      Есмінець ВМС США "Портер" – 12-й корабель цього класу, побудований на верфі Інгаллс у Паскагулі, штат Міссісіпі, його будівництво почалося 2 грудня 1996 року. Корабель запущений 12 листопада 1997 року. 

      Раніше посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко заявляв, що США і Україна тісніше співпрацюватимуть у Чорному морі.

      Не лише в Азовському, а й у Чорному морі Росія здійснює неконтрольований видобуток газу, перекриває частинами акваторію моря для проведення військових навчань, що заважає нормальному судноплавству, шкодить торгівлі та туризму,
      – підкреслив він.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Транспорт Чорне море Водний транспорт
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