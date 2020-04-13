Військовий есмінець ВМС США вирушив у Чорне море

Задля дотримання безпеки у Чорному морі з Середземного вирушив ракетний есмінець США. Він розпочав свій транзит вранці 13 квітня.

Про те, що есмінець вже вирушив у Чорне море, повідомили на сторінці 6-го флоту ВМС США у твіттері. У дописі, варто підкреслити, позначили сторінку посольства Туреччини.

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#USSPorter (DDG 78) розпочала свій транзит на північ у #BlackSea з # Медредземноморського моря. Він буде співпрацювати з країнами-партнерами Чорного моря для забезпечення морської безпеки,

– йдеться у дописі.

Що відомо про USSPorter? (DDG 78) Есмінець ВМС США "Портер" (DDG-78) – багатоцільовий бойовий корабель, призначений для знищення підводних човнів і надводних кораблів, боротьби з літальними апаратами, охорони своїх кораблів і транспорту в бою і при переході морем, встановлення мін.



"Портер" – есмінець класу Арлі Берк у ВМС США, п'ятий корабель ВМС США, названий на честь офіцерів американського Військово-Морського Флоту Командора Девіда Портера і його сина Адмірала Девіда Діксона Портера.



Есмінець ВМС США "Портер" – 12-й корабель цього класу, побудований на верфі Інгаллс у Паскагулі, штат Міссісіпі, його будівництво почалося 2 грудня 1996 року. Корабель запущений 12 листопада 1997 року.

#USSPorter (DDG 78) began her northbound transit into the #BlackSea from the #MediterraneanSea. She will work with Black Sea partner nations to ensure maritime security. @USEmbassyTurkey @US_EUCOM pic.twitter.com/rg2DEGckUD — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 13, 2020

Раніше посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко заявляв, що США і Україна тісніше співпрацюватимуть у Чорному морі.

Не лише в Азовському, а й у Чорному морі Росія здійснює неконтрольований видобуток газу, перекриває частинами акваторію моря для проведення військових навчань, що заважає нормальному судноплавству, шкодить торгівлі та туризму,

– підкреслив він.