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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Навіть пандемія не вплинула: Росія продовжує посилювати військо у Криму

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      Військову присутність Росія посилює у Чорному морі / GettyImages

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія і надалі нарощує військову присутність у Криму та Чорному морі. Незважаючи на пандемію і карантин в усьому світі, держава-окупант зміцнює свої позиції поблизу кордонів з Україною.

      Про це Столтенберг сказав під час відеоконференції для журналістів з штаб-квартири НАТО, пише УНІАН.

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      Ми бачимо суттєве воєнне нарощення, яке відбувається у Криму, і ми також бачимо їхню військово-морську присутність у Чорному морі. Тож це є одним з елементів проблем у галузі безпеки, з якими ми стикаємося,
      – зазначив Столтенберг.

      Окремо він відзначив те, що Російська Федерація підтримує бойовиків на Сході, і через це порушується режим тиші. Тому не потрібно забувати про постійну загрозу безпеки, яка висить на кордоні країн НАТО у вигляді російських військ. Саме ця тема буде на обговоренні міністрів оборони країн-членів Альянсу.

      "Ми повинні розуміти, що коронавірусна криза впливає на усіх нас, але вона не усуває виклики у галузі безпеки, з якими ми стикалися до кризи, і саме з цього приводу міністри зустрінуться завтра. Вони також розглянуть, як підтримувати наші воєнні позиції, і нашу політику стримування і оборони у розпал коронавірусної кризи", – сказав Генсек НАТО.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Генсек НАТО НАТО Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
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