Даже в США известно, что Аваков решает по "железке"

Комитет по разведке Конгресса США официально опубликовал переписку, которую вел решала Джулиани Лев Парнас с украинскими и американскими чиновниками.

Среди прочего, Парнас переписывался с действующим министров внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

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Основной массив их переписки касается того, как Аваков безрезультатно пытался организовать контакт Владимира Зеленского с Руди Джулиани. Еще Аваков дал Парнасу охрану, когда тот прилетал в Киев. Но самое интересное мало кто заметил. Это то, что Аваков… решает вопросы на железной дороге.

Так, в одном из сообщений Парнас попросил содействия Авакова для одной из частных компаний, которая не получила должной поддержки на Львовской железной дороги. Аваков пообещал "посмотреть". "Спасибо", – ответил Парнас.

То есть даже в Америке уже известно, что Аваков решает по "железке". И только полная перезагрузка в отрасли может что-то поменять.

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