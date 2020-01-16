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      Даже в США известно, что Аваков решает по "железке"

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      Арсен Аваков / Getty images

      Комитет по разведке Конгресса США официально опубликовал переписку, которую вел решала Джулиани Лев Парнас с украинскими и американскими чиновниками.

      Среди прочего, Парнас переписывался с действующим министров внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

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      Основной массив их переписки касается того, как Аваков безрезультатно пытался организовать контакт Владимира Зеленского с Руди Джулиани. Еще Аваков дал Парнасу охрану, когда тот прилетал в Киев. Но самое интересное мало кто заметил. Это то, что Аваков… решает вопросы на железной дороге.

      Так, в одном из сообщений Парнас попросил содействия Авакова для одной из частных компаний, которая не получила должной поддержки на Львовской железной дороги. Аваков пообещал "посмотреть". "Спасибо", ответил Парнас.

      То есть даже в Америке уже известно, что Аваков решает по "железке". И только полная перезагрузка в отрасли может что-то поменять.

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Арсен Аваков Публикации
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