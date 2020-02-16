Даже Зеленский: украинцы делятся фото с Цукербергом из Мюнхена
В Мюнхене третий день продолжается конференция по безопасности. В этот раз туда впервые поехал Президент Украины Владимир Зеленский, а украинские политики и дипломаты, которые посетили конференцию, в социальных сетях делятся фотографиями с основателем сети Facebook Марком Цукербергом.
Первым еще утром субботы, 15 февраля, поделился фото мэр Киева Виталий Кличко. К слову, сделал он это, в частности, и в фейсбуке.
Интересно: Цукерберг заявил, что поддерживает регулировку вредоносного контента в сети
Столичный городской голова признался, что это был тот самый случай, когда попросили селфи не у него, а он сам.
Чуть позже поделился фото с основателем Facebook и Президент Украины. Владимир Зеленский лишь лаконично подписал фото: "Сближаем мир. Делаем это вместе".
Также фотографией с Марком Цукербергом поделился и украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он пошутил о зависимости от социальных сетей.
Выражение лица Марка Цукерберга в момент, когда по-дружески пожаловался ему на то, что жена слишком зависает в фейсбуке,
– написал Мельник.
Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?
Это самый авторитетный международный форум. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.
Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. ТПродлится 14 – 16 февраля. В этом году главными темами стали конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.
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