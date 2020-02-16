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      Даже Зеленский: украинцы делятся фото с Цукербергом из Мюнхена

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      Цукерберг стал любимцем украинцев на нынешней Мюнхенской конференции / epa.eu

      В Мюнхене третий день продолжается конференция по безопасности. В этот раз туда впервые поехал Президент Украины Владимир Зеленский, а украинские политики и дипломаты, которые посетили конференцию, в социальных сетях делятся фотографиями с основателем сети Facebook Марком Цукербергом.

      Первым еще утром субботы, 15 февраля, поделился фото мэр Киева Виталий Кличко. К слову, сделал он это, в частности, и в фейсбуке.

      Интересно: Цукерберг заявил, что поддерживает регулировку вредоносного контента в сети

      Столичный городской голова признался, что это был тот самый случай, когда попросили селфи не у него, а он сам.

      Чуть позже поделился фото с основателем Facebook и Президент Украины. Владимир Зеленский лишь лаконично подписал фото: "Сближаем мир. Делаем это вместе".

      Также фотографией с Марком Цукербергом поделился и украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он пошутил о зависимости от социальных сетей.

      Выражение лица Марка Цукерберга в момент, когда по-дружески пожаловался ему на то, что жена слишком зависает в фейсбуке,
      – написал Мельник.

      Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?
      Это самый авторитетный международный форум. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. ТПродлится 14 – 16 февраля. В этом году главными темами стали конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Мюнхенская конференция Новости политики Техно Виталий Кличко Владимир Зеленский Facebook Марк Цукерберг
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