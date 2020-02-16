Даже Зеленский: украинцы делятся фото с Цукербергом из Мюнхена

В Мюнхене третий день продолжается конференция по безопасности. В этот раз туда впервые поехал Президент Украины Владимир Зеленский, а украинские политики и дипломаты, которые посетили конференцию, в социальных сетях делятся фотографиями с основателем сети Facebook Марком Цукербергом.

Первым еще утром субботы, 15 февраля, поделился фото мэр Киева Виталий Кличко. К слову, сделал он это, в частности, и в фейсбуке.

Интересно: Цукерберг заявил, что поддерживает регулировку вредоносного контента в сети

Столичный городской голова признался, что это был тот самый случай, когда попросили селфи не у него, а он сам.

Чуть позже поделился фото с основателем Facebook и Президент Украины. Владимир Зеленский лишь лаконично подписал фото: "Сближаем мир. Делаем это вместе".

Также фотографией с Марком Цукербергом поделился и украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он пошутил о зависимости от социальных сетей.

Выражение лица Марка Цукерберга в момент, когда по-дружески пожаловался ему на то, что жена слишком зависает в фейсбуке,

– написал Мельник.

Вираз обличчя Марка Цукерберга у момент, коли по-дружньому поскаржився йому на те, що дружина занадто зависає у фейсбуку pic.twitter.com/WIqKn93J5a — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 16, 2020

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?

Это самый авторитетный международный форум. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. ТПродлится 14 – 16 февраля. В этом году главными темами стали конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.