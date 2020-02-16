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      Навіть Зеленський: українці діляться фото з Цукербергом з Мюнхена

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      Цукерберг став улюбленцем українців на цьогорічній Мюнхенській конференції / epa.eu

      У Мюнхені третій день триває безпекова конференція. Цього разу туди вперше поїхав Президент України Володимир Зеленський, а українські політики і дипломати, які відвідали конференцію, у соціальних мережах діляться світлинами з засновником мережі Facebook Марком Цукербергом.

      Першим ще зранку суботи, 15 лютого, поділився фото мер Києва Віталій Кличко. До слова, зробив він це, зокрема, і в фейсбуці.

      Цікаво: Цукерберг заявив, що підтримує регулювання шкідливого контенту в мережі

      Столичний міський голова зізнався, що це був той самий випадок, коли про селфі попросили не в нього, а він сам.

      Лише трохи пізніше поділився фото з засновником Facebook і Президент України. Володимир Зеленський лише лаконічно підписав фото: "Зближуємо світ. Робимо це разом".

      Також світлиною з Марком Цукербергом поділився і український посол у Німеччині Андрій Мельник. Він пожартував про залежність від соціальних мереж.

      Вираз обличчя Марка Цукерберга у момент, коли по-дружньому поскаржився йому на те, що дружина занадто зависає у фейсбуці,
      – написав Мельник.

      Що відомо про Мюнхенську безпекову конференцію?Це найавторитетніший міжнародний форум. Коференція об'єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

      Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиє він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стали конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров'я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Техно Віталій Кличко Володимир Зеленський Facebook Марк Цукерберг Мюнхенська конференція Новини політики
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