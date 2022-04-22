ГБР арестовало более 200 миллионов экс-регионала, близкого к Януковичу

Государственное бюро расследований арестовало активы бывшего депутата от "Партии регионов", приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича. Их сумма составляет более 200 миллионов гривен.

По данным следствия, экс-нардеп "отмывал" свои доходы, которые получал в результате сделок на одном из концернов в Донецкой области, за рубежом. После создания квазиреспублики, продолжал фактически контролировать фармацевтическое производство и сотрудничать с оккупантами.

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Экс-регионал хранил средства в украинских банках

Как установило следствие, экс-регионал сохранял свои активы в украинских банках. На его счетах было 203,4 миллиона гривен, которые ГБР арестовало.

Средства экс-нардепа могут быть связаны с российским капиталом. Кроме того, они могли быть использованы для финансирования агрессии против Украины.

Против экс-регионала продолжается расследование по статьям о финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя и признание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

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