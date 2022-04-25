Недавно на баланс нашего государства передали белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые находились в акватории Измаильского порта в Одесской области. Вражескую технику обнаружили следователи территориального управления ГБР в Николаеве совместно с сотрудниками 17 пограничного отряда Госпогранслужбы и морской охраны Госпогранслужбы.

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Также во время проверки судов в акватории Черноморска, ГБР вместе с работниками Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и отдела Одесского пограничного отряда обнаружили скрытое судно России. Экс-владельцы пытались спрятать на время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, изменив "прописку" корабля на Замбию.

Также, для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительным убыткам,

– рассказали в ГБР.

Сотрудники передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.

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