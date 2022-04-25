Нещодавно на баланс нашої держави передали білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, які знаходились в акваторії Ізмаїльського порту на Одещині. Ворожу техніку виявили слідчі територіального управління ДБР у Миколаєві спільно із співробітниками 17 прикордонного загону Держприкордонслужби та морської охорони Держприкордонслужби.

Читайте також З'явилася перша ехолокаційна зйомка крейсера "Москва" на дні Чорного моря

Також під час перевірки суден в акваторії Чорноморська, ДБР разом із працівниками Регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби та відділу Одеського прикордонного загону виявили приховане судно Росії. Ексвласники намагались заховати на час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши "прописку" корабля на Замбію.

Також, для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України вартість суден була суттєво занижена, що могло призвести до значних збитків,

– розповіли в ДБР.

Працівники передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Зверніть увагу – росіянам наказали посилити атаки: деталі у відео