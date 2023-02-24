ДБР провели обыски в банке Pinbank президента "ЦСКА" Евгения Гинера.

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Что искало ДБР

Сотрудники ДБР проверяли информацию, правомерно ли банк Гинера получил и использовал финансовые преференции на сумму более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.

Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.

Кроме этого, ДБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов России к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Обратите внимание! 19 октября 2022 года президент ввел в действие санкции СНБО против Евгения Гинера сроком на 10 лет.

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