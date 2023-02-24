ДБР провели обшуки у банку Pinbank президента "ЦСКА" Євгенія Гінера.

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Що шукало ДБР

Працівники ДБР перевіряли інформацію, чи правомірно банк Гінера отримав та використав фінансові преференції на суму у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.

Крім цього, ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів Росії до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України. Наразі триває досудове розслідування.

Зверніть увагу! 19 жовтня 2022 президент ввів у дію санкції РНБО проти Євгенія Гінера терміном на 10 років.

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