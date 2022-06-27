Ранее Россия оплачивала свои долги за счет замороженных активов по всему миру. Но затем Минфин США отказался продолжать действие соответствующих лицензий. Об этом 24 каналу сказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман.

Важно Россия испытала дефолт по внешнему долгу – впервые с 1918 года, – Bloomberg

Страна-агрессорка придумала "авторскую" схему

У России есть валюта – средства от продажи нефти и газа. Однако платить россияне не хотят. Они придумали свой вариант обслуживания внешних долгов. Он предполагает, что на счет госбанка Минфин перечисляет сумму в рублях, а не в долларах. Более того, инвесторы из недружественных стран не смогут воспользоваться этими средствами в рублях. Это станет возможным при условии, что активы Центрального банка России будут разморожены. Экономист убежден, что этого ни в коем случае нельзя допустить.

Мы должны дожать этот вопрос. На международных уровнях должны быть приняты соответствующие законодательства, которые позволят направить эти 300 миллиардов долларов на возрождение нашего государства,

– убежден Фурман.

Официально дефолт не признали

Интересно, что Россия не признает того, что испытала дефолт. В сущности, де-юре это произошло. Дело в том, что прописан четкий порядок погашения долгов – в долларах или евро средства должны зайти на счет. "Они не зашли, это дефолт", – говорит Фурман. Безусловно, это негативный имидж для государства.

Цены на нефть и газ бьют исторический рекорд

По словам члена совета НБУ, сегодня цены на российские нефть и газ бьют исторический рекорд по максимуму. Известно, что страна-агрессорка каждый день зарабатывает на этом 1 миллиард долларов. К сожалению, это огромный финансовый ресурс, в том числе для войны с Украиной.

Фурман добавляет, что рано или поздно цена начнет падать. "Обычно, когда у государства проблемы с дефицитом госбюджета, оно привлекает средства на финансовых рынках. Россия не сможет этого сделать", – объясняет он.

Радоваться нечему

В долгосрочной перспективе россиянам нечему радоваться. Вряд ли кто-то захочет снова одалживать деньги государству, не выполняющему договоренностей.

Санкции действуют, они сильно ударят по российской экономике. Россия становится изгоем на годы. После войны им будет очень сложно,

– подчеркивает экономист.

Конечно, россияне пытаются обойти санкции мошенническими способами. "Нужно проводить огромную работу с другими странами, ведь одни придерживается выполнения санкций, а другие – наживаются. Такого не должно быть. Ведь это финансирование терроризма и войны", – подытожил член совета НБУ Василий Фурман.

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