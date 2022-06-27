Раніше Росія сплачувала свої борги коштом заморожених активів по всьому світу. Але потім Мінфін США відмовився продовжувати дію відповідних ліцензій. Про це 24 каналу сказав економіст та член ради НБУ Василь Фурман.

Важливо Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом – вперше з 1918 року, – Bloomberg

Країна-агресорка вигадала "авторську" схему

У Росії є валюта – кошти від продажу нафти й газу. Однак, платити росіяни не хочуть. Вони вигадали власний варіант обслуговування зовнішніх боргів. Він передбачає, що на рахунок державного банку Мінфін перераховує суму в рублях, а не в доларах. Ба більше, інвестори з недружніх країн не зможуть скористатися цими коштами в рублях. Це стане можливим за умови, якщо активи Центрального банку Росії будуть розморожені. Економіст переконаний, що цього у жодному разі не можна допустити.

Ми маємо дотиснути це питання. На міжнародних рівнях має бути прийняте відповідні законодавства, які дозволить направити ці 300 мільярдів доларів на відродження нашої держави,

– переконаний Фурман.

Офіційно дефолт не визнали

Цікаво, що Росія не визнає того, що зазнала дефолту. По суті, де-юре це сталося. Річ у тім, що прописаний чіткий порядок погашення боргів – у доларах або євро кошти мають зайти на рахунок. "Вони не зайшли, це дефолт", – каже Фурман. Безперечно, це негативний імідж для держави.

Ціни на нафту і газ б'ють історичний рекорд

За словами члена ради НБУ, сьогодні ціни на російські нафту і газ б'ють історичний рекорд по максимуму. Відомо, що країна-агресорка щодня заробляє на цьому 1 мільярд доларів. На жаль, це величезний фінансовий ресурс, втому числі – для війни з Україною.

Фурман додає, що рано чи пізно ціна почне падати. "Зазвичай, коли держава має проблеми з дефіцитом держбюджету, вона залучає кошти на фінансових ринках. Росія не спроможна буде це зробити", – пояснює він.

Тішитися немає чому

У довгостроковій перспективі росіянам немає чому тішитися. Навряд чи хтось захоче позичати гроші державі, яка не виконує домовленостей.

Санкції діють, вони дуже сильно вдарять по російській економіці. Росія стає вигнанцем на роки. Після війни їм буде дуже складно,

– наголошує економіст.

Звісно, росіяни намагаються обійти санкції шахрайськими способами. "Потрібно проводити величезну роботу з іншими країнами, адже хтось дотримується виконання санкцій, а інші – наживаються. Такого не повинно бути. Адже це фінансування тероризму і війни", – підсумував член ради НБУ Василь Фурман.

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