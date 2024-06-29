Это произошло в пятницу, 28 июня. Он обрадовался плохому выступлению своего конкурента на выборах Джо Байдена на дебатах, которые прошли накануне в четверг, 27 июня.

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Что сказал Трамп

Трамп выступил на первом после дебатов предвыборном митинге в Вирджинии перед многотысячной толпой своих сторонников, называя действующего главу Белого дома "коррумпированным" и некомпетентным.

Кто-нибудь вчера вечером смотрел что-то, что называется дебатами? Мы одержали великую победу над человеком, который действительно стремится уничтожить нашу страну,

– заявил он о Байдене.

По его словам, текущий президент США провел неделю, "отдыхая, работая и учась" в Кэмп-Дэвиде. В то же время СМИ сообщали, что Байден провел немало времени, готовясь к дебатам с Трампом – даже с репетициями.

"Он получил правила дебатов, которые хотел. Он получил дату, которую хотел. Он получил сеть, которую хотел. Ни один отдых или подтасовка не помогли ему защитить свой ужасный послужной список", – добавил бывший президент США.

На этом негативная риторика в сторону Байдена не прекратилась. Так, 78-летний Трамп сказал, что проблемой 81-летнего Байдена является не его возраст, а компетентность.

Могут ли заменить Байдена

Одиозный кандидат на пост президента США также отверг предположение о том, что демократы могут попытаться заменить Байдена на выборах после его негативных результатов на дебатах.

Дело в том, что я не очень в это верю, потому что он показывает лучшие результаты в опросах, чем любой из демократов, о которых они говорят,

– подчеркнул он.

Напомним, президент США Джо Байден признал, что проиграл Трампу во время дебатов. Однако он убежден, что все еще может его победить во время избирательной гонки.