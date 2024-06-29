Це сталося у п'ятницю, 28 червня. Він зрадів поганому виступу свого конкурента на виборах Джо Байдена на дебатах, які пройшли напередодні у четвер, 27 червня.

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Що сказав Трамп

Трамп виступив на першому після дебатів передвиборчому мітингу у Вірджинії перед багатотисячним натовпом своїх прихильників, називаючи чинного очільника Білого дому "корумпованим" і некомпетентним.

Хто-небудь вчора ввечері дивився щось, що називається дебатами? Ми здобули велику перемогу над людиною, яка дійсно прагне знищити нашу країну,

– заявив він про Байдена.

За його словами, поточний президент США провів тиждень, "відпочиваючи, працюючи й навчаючись" у Кемп-Девіді. Водночас ЗМІ повідомляли, що Байден провів чимало часу, готуючись до дебатів із Трампом – навіть з репетиціями.

"Він отримав правила дебатів, які хотів. Він отримав дату, яку хотів. Він отримав мережу, яку хотів. Жоден відпочинок або підтасування не допомогли йому захистити свій жахливий послужний список", – додав колишній президент США.

На цьому негативна риторика у бік Байдена не припинилася. Так, 78-річний Трамп сказав, що проблемою 81-річного Байдена є не його вік, а компетентність.

Чи можуть замінити Байдена

Одіозний кандидат на пост президента США також відкинув припущення про те, що демократи можуть спробувати замінити Байдена на виборах після його негативних результатів на дебатах.

Річ у тому, що я не дуже в це вірю, тому що він показує кращі результати в опитуваннях, ніж будь-який із демократів, про яких вони говорять,

– наголосив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден визнав, що програв Трампу під час дебатів. Однак він переконаний, що все ще може його перемогти під час виборчих перегонів.