По вопросу Украины на этих дебатах этих дебатах, Трамп заявил, что он завершил войну за 24 часа и ничего не сказал именно о нашей победе. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что Харрис остается в "красных линиях" Джо Байдена.

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Какими были заявления Харрис и Трампа по Украине

По словам политолога, сейчас наблюдается гораздо более спокойная избирательная кампания, чем была во время предыдущих дебатов. Заявления Харрис и Трампа получили профессиональное русло без "детских" гонок.

Харрис в неудобные моменты пыталась шутить, Трамп жестко атаковал. Оба подготовили колючие вопросы,

– отметил Давидюк.

Относительно войны в Украине, политолог рассказал, что Трамп упорно не хотел отвечать на вопросы по этой теме, что насторожило не только нашу страну, но и весь мир. Он играл свою игру, план не представил и заявил, что о мире договорится за 24 часа.

Харрис же отреагировала на его слова и заявила, что он этого сделать не сможет, а просто возьмет и сдастся.

Камала остается в тех "красных линиях", где был Байден, хотя остается перспектива, что она их перейдет. Трамп же ничего не хочет говорить о нашей победе, говорит, что поговорит с Зеленским и Путиным и будет мир,

– рассказал Давидюк.