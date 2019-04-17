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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Антикоррупционный майдан
      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Дебаты на стадионе – это агитация, – Айвазовская

      Антикоррупционный майдан 29 Читати новину українською

      О подготовке ко второму туру выборов, заполненности участковых комиссий, переток представителей ОИК и дебатах в прямом эфире 24 канала рассказала глава общественной организации "Опора" Ольга Айвазовская.

      – По информации общественной организации "Опора", все избирательные участки созданы. Тем не менее, последние дни – это было трудно. Кандидат Петр Порошенко по собственным квотам заполнил 38% от общего количества членов УИК, которые должны были быть. Кандидат Владимир Зеленский – 48%. И еще 14% были непосредственно в зоне ответственности окружных избирательных комиссий.

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      – Я бы не утверждала, что это намеренно, потому что репутационные риски для кандидата, который бы шел на системный срыв, очень высокие.Что бы там ни было, мы еще стоим на пороге парламентских выборов. Поэтому политики после президентских выборов не уйдут с политической арены и могут завести крупные фракции в парламент. Выборы 21 апреля – это не последний бой.

      – Переток представителей ОИК имеет региональную специфику и скорее говорит о несистемности в отношении кандидата Владимира Зеленского. Мы видели, когда члены ОИК от Гриценко, Тимошенко и других в этот раз уже были заявлены от Зеленского. Однако их процент очень низкий. К Порошенко есть переток от тех кандидатов, которые имели признаки технических.

      – Дебаты на НСК "Олимпийский" – это агитационное мероприятие, которое имеет признаки дебатов, но их нельзя считать официальными, потому что правила устанавливает не независимый вещатель, а политтехнологи двух кандидатов.

      Больше – смотрите в видео.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украины Антикоррупционный майдан Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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