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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      В ЦИК рассказали, сколько международных наблюдателей будет работать во втором туре

      36 Читати новину українською
      Президентские выборы 2019
      Президентские выборы 2019 / 24 канал

      На второй тур президентских выборов зарегистрировали 2700 международных экспертов, которые будут наблюдать, как голосуют украинцы.

      На второй тур президентских выборов зарегистрировали почти 3 тысячи международных экспертов.

      Читайте также: В ряде областей до сих пор неукомплектованы избирательные комиссии: ЦИК просит о помощи

      Это представители 20 международных организаций и 21 страны, сообщают в ЦИК.

      Больше всего – 185 человек – было зарегистрировано от ОБСЕ. Как и в первом туре, россиян среди наблюдателей не будет.

      Известно, что ко второму туру выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала бюллетени на заграничные участки. В целом на 101 зарубежный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.

      Что известно о втором туре выборов в Украине? Согласно результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Следовательно, двое кандидатов, которые получили больше всего голосов избирателей, Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур. Его проведение запланировано на 21 апреля.

      выборы порошенко зеленский
      Результаты первого тура выборов Президента Украины 2019

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
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