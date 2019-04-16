В ЦИК рассказали, сколько международных наблюдателей будет работать во втором туре
На второй тур президентских выборов зарегистрировали 2700 международных экспертов, которые будут наблюдать, как голосуют украинцы.
На второй тур президентских выборов зарегистрировали почти 3 тысячи международных экспертов.
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Это представители 20 международных организаций и 21 страны, сообщают в ЦИК.
Больше всего – 185 человек – было зарегистрировано от ОБСЕ. Как и в первом туре, россиян среди наблюдателей не будет.
Известно, что ко второму туру выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала бюллетени на заграничные участки. В целом на 101 зарубежный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.
Что известно о втором туре выборов в Украине? Согласно результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Следовательно, двое кандидатов, которые получили больше всего голосов избирателей, Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур. Его проведение запланировано на 21 апреля.
Результаты первого тура выборов Президента Украины 2019