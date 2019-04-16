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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      У ЦВК розповіли, скільки міжнародних спостерігачів працюватиме у другому турі

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      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / 24 канал

      На другий тур президентських виборів зареєстрували 2700 міжнародних експертів, які будуть спостерігати, як голосують українці.

      На другий тур президентських виборів зареєстрували майже 3 тисячі міжнародних експертів.

      Це представники 20 міжнародних організацій та 21 країни, повідомляють у ЦВК.

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      Найбільше – 185 людей, було зареєстровано від ОБСЄ. Як і в першому турі, росіян серед спостерігачів не буде.

      Відомо, що до другого туру виборів Центральна виборча комісія (ЦВК) передала бюлетені на закордонні дільниці. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.

      Що відомо про другий тур виборів в Україні?За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, двоє кандидатів, які отримали найбільше голосів виборців, Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру. Його проведення заплановано на 21 квітня.

      вибори порошенко зеленський
      Результати першого туру

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України ЦВК
      Джерело: 24 канал
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