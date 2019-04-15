У низці областей досі неукомплектовані виборчі комісії: ЦВК просить про допомогу

Тридцять три виборчі дільниці у восьми областях України, а також у Києві залишаються неукомплектованими. Найгірша ситуація у Закарпатській області.

Минає останній день формування складів дільничих виборчих комісій. Проте у деяких регіонах України вони досі залишаються несформованими. Про це інформують у ЦВК та просять громадян підтримати виборчий процес і, поки це можливо, написати заяву на участь у роботі виборчої комісії.

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Так, серед проблемних регіонів опинилися:

Дніпропетровська область: територіальні виборчі округи № 26, 27, 28;

Закарпатська область: територіальні виборчі округи № 68, 69, 70, 71, 72, 73;

Кіровоградська область: територіальні виборчі округи № 100, 101, 102, 103;

Луганська область: територіальні виборчі округи № 106, 107, 112, 113, 114;

Сумська область: територіальні виборчі округи № 157, 161;

Харківська область: територіальні виборчі округи № 171, 176, 180;

Херсонська область: територіальні виборчі округи № 183, 184, 185;

Чернігівська область: територіальні виборчі округи № 206, 209, 210;

Київ: територіальні виборчі округи № 216, 217, 220, 223.

"Шановні виборці! Кожен з вас має право і можливість долучитися до виборчого процесу, як член дільничної виборчої комісії. Сьогодні існує потреба у вашій відповідальній громадянській позиції, оскільки окружні виборчі комісії зіткнулися із недостатньою кількістю подань до складу дільничних виборчих комісій, що не дає їм можливості укомплектувати відповідні склади ДВК", – повідомляють у Центральній виборчій комісії.

Там додають: усі небайдужі ще можуть 15 квітня написати заяву для участі безпосередньо в приміщеннях окружних виборчих комісій.

Зазначимо, що 15 квітня штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського заявив про недобір у ДВК нібито через бажання чинного президента Петра Порошенка зірвати вибори. Так, мовилося про ситуацію у Дніпропетровській, Одеській, Луганській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській областях, а також – у Києві.

Що відомо про другий тур виборів в Україні? За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, двоє кандидатів, які отримали найбільше голосів виборців, Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру. Його проведення заплановано на 21 квітня.





Рейтинги кандидатів перед другим туром президентських виборів//

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

Українці, які хочуть змінити місце голосування, мають шанс зробити це до 18 години 15 квітня у відділах ведення Державного реєстру виборців. Для цього потрібно мати із собою паспорт громадянина України, документ, що підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування (довідка про відрядження, з місця роботи/навчання, договір оренди житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо). Безпосередньо у відділі Держреєстру слід буде написати заяву про тимчасову зміну місця голосування.