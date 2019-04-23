09:38
23 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова
      Вєсті.UA
      20:58, 22 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      Дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы назвали победителя дискуссии

      211 Читати новину українською
      За дебатами Зеленского и Порошенко следили 80% украинцев
      За дебатами Зеленского и Порошенко следили 80% украинцев / Getty Images

      Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоялись 19 апреля на НСК "Олимпийском". Присутствующими на стадионе были более 20 тысяч зрителей, еще 80% украинцев смотрели трансляцию дискуссии политиков. Большинство зрителей убеждены, что лидер "95 Квартала" победил действующего главу государства во время дебатов.

      Как говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), 49,5% украинцев убеждены в победе Зеленского, 14% отдали свой голос Порошенко, еще 33% считают, что дебаты закончились вничью.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты

      В то же время, 12% опрошенных отметили, что после дебатов их отношение к Зеленскому ухудшилось, а 27% – что улучшилось. В то же время, ситуация с Порошенко несколько иная: 30% граждан изменили отношение к действующему президенту в худшую сторону, и лишь 7% улучшили.

      Если брать отдельно сторонников обоих кандидатов, то 76% избирателей шоумена считали, что он победил на дебатах, 1% отдали победу Порошенко, а 20% решили, что была ничья.

      Среди сторонников главы государства 52% отдали победу ему, 4% – Зеленскому, и 41% определили, что была ничья.

      Среди тех, кто на момент опроса, который проводился в субботу, 20 апреля, еще не определился с кандидатом, 35% отдали победу Зеленскому, 4% – Порошенко, 50% решили, что была ничья.

      По данным КМИС относительно влияния дебатов на рейтинги кандидатов, то выглядит так, что они не имели решающего значения. Вероятнее всего, в последние два дня перед выборами 19-20 апреля продолжалась тенденция, начатая ранее: рост рейтинга Зеленского и уменьшение рейтинга Порошенко. Дебаты не ускорили, но не затормозили эти изменения.

      Всего за дебатами наблюдали 80% украинцев. Большинство из них смотрели трансляцию на телевидении, остальные – смотрели или слушали дискуссию в интернете, по радио.

      Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": видео

       

      Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского?Дебаты начались на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19 часов и длились 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко. На стадионе были установлены две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. Потом кандидаты стали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.

      Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев.

      Порошенко в свою очередь подчеркнул, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возврата Украины к России-агрессору. Поэтому, для государства существуют большие риски.

      Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатили избирательные фонды кандидатов в президенты.

      blog_ava
      Главный вызов у Зеленского один, - эксперт
      сегодня
      1338
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Новости политики Выборы Президента 2019 НСК Олимпийский Дебаты Зеленского и Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Люди приходят и уходят, а Украина остается
      сегодня , 08:40 Люди приходят и уходят, а Украина остается
      Ян Валетов 342
      Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування
      сегодня , 01:01 Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування
      Тетяна Мартинюк 437
      О голосовании не "за", а "против": чем это может обернуться для Украины?
      22 апреля , 22:02 О голосовании не "за", а "против": чем это может обернуться для Украины?
      Олександр Гаврутенко 1558
      День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      22 апреля , 21:02 День Земли: 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      129
      Тест-драйв Lexus UX 250h: эмоциональный драйв
      22 апреля , 12:00 Тест-драйв Lexus UX 250h: эмоциональный драйв
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Чигирине задержали мэра-регионала за вымогательство взятки
       30 октября 2013 , 16:51 1
      Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 лучших, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов
       12 ноября 2018 , 22:35
      За новым Suzuki Jimny уже выстроилась длинная очередь
       27 декабря 2018 , 11:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук