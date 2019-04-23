Дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы назвали победителя дискуссии

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоялись 19 апреля на НСК "Олимпийском". Присутствующими на стадионе были более 20 тысяч зрителей, еще 80% украинцев смотрели трансляцию дискуссии политиков. Большинство зрителей убеждены, что лидер "95 Квартала" победил действующего главу государства во время дебатов.

Как говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), 49,5% украинцев убеждены в победе Зеленского, 14% отдали свой голос Порошенко, еще 33% считают, что дебаты закончились вничью.

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В то же время, 12% опрошенных отметили, что после дебатов их отношение к Зеленскому ухудшилось, а 27% – что улучшилось. В то же время, ситуация с Порошенко несколько иная: 30% граждан изменили отношение к действующему президенту в худшую сторону, и лишь 7% улучшили.

Если брать отдельно сторонников обоих кандидатов, то 76% избирателей шоумена считали, что он победил на дебатах, 1% отдали победу Порошенко, а 20% решили, что была ничья.

Среди сторонников главы государства 52% отдали победу ему, 4% – Зеленскому, и 41% определили, что была ничья.

Среди тех, кто на момент опроса, который проводился в субботу, 20 апреля, еще не определился с кандидатом, 35% отдали победу Зеленскому, 4% – Порошенко, 50% решили, что была ничья.

По данным КМИС относительно влияния дебатов на рейтинги кандидатов, то выглядит так, что они не имели решающего значения. Вероятнее всего, в последние два дня перед выборами 19-20 апреля продолжалась тенденция, начатая ранее: рост рейтинга Зеленского и уменьшение рейтинга Порошенко. Дебаты не ускорили, но не затормозили эти изменения.

Всего за дебатами наблюдали 80% украинцев. Большинство из них смотрели трансляцию на телевидении, остальные – смотрели или слушали дискуссию в интернете, по радио.

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": видео

Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского?Дебаты начались на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19 часов и длились 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко. На стадионе были установлены две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. Потом кандидаты стали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.



Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев.



Порошенко в свою очередь подчеркнул, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возврата Украины к России-агрессору. Поэтому, для государства существуют большие риски.



Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатили избирательные фонды кандидатов в президенты.