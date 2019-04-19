Дебаты Порошенко и Зеленского: заключительное слово кандидатов в президенты

21 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Согласно регламенту дебатов, каждый кандидат получил пять минут для того, чтобы выразить свое заключительное слово.

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Заключительное слово Владимира Зеленского

– Спасибо каждому из вас, спасибо. Это правда. Большое спасибо. Я бы с удовольствием эти пять минут провел бы среди вас. Это правда. Хочу сказать, что у Петра Алексеевича было много достижений. Это так. Безвиз, Томос, язык, армия. Все, что вы писали на билбордах.

– Но знаете, мне кажется, что почему-то все эти достижения вы записали только себе. Я не понимаю, почему. Да, это тоже ваша победа. Но мне кажется, что, во-первых, украинский язык был еще до вас. По безвизу - да, это тоже победа. Но не только ваша. Но и украинских дипломатов, украинской диаспоры, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом.

– По поводу Томоса – это победа для Украины. Но мне кажется, что это, прежде всего, победа Филарета. Который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом. Еще в те времена, когда вы были прихожанином УПЦ МП. И армия. Это, прежде всего, подвиг украинских воинов, волонтеров, украинского народа.

– Спасибо всем. Спасибо вам. Большое Спасибо. Я верю, что мы сможем прийти. Спасибо, да. И сломать эту систему. С нормальными людьми, с другой ментальностью. Ментальностью 21 века.

– И дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники. Это все неважно. Я сейчас говорю вам как просто человек. Вы и эти люди забрали самое главное у нас – пять лет.

Заключительное слово Петра Порошенко

– Уважаемый пан Зеленский. Я тоже должен признать, что вы, талантливый актер, сделали хорошую продюсерскую компанию и сделали разноцветные, но интересные продукты. Сегодня мы наконец дали возможность людям услышать небольшую часть нашей дискуссию. И это чрезвычайно важно, что эта дискуссия началась.

– Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном. Задайте вопрос Украине, тем, кто на этом стадионе, а это – десятки тысяч людей. Имеют ли они право знать свое будущее. Ведь сегодня, кроме абсолютно голословных обвинений, мы от господина Владимира не услышали ничего.

– Ни по стратегии, ни относительно направлений и шагов. Ни о решительных позициях, как мы должны защитить государство. Из ваших ответов понятно, что вы пока что живете прошлым, что вы готовы распространять только ложь.

– Что вы пока что продолжаете линию, которую вы пытались использовать на канале вашего партнера господина Коломойского – на канале "1+1". Канале, который предоставил вам охрану. Который предоставил вам технику и юридическое обеспечение. Все, для того, чтобы вы имели возможность захватить наше государство.

– Наша общая позиция: мы должны защитить государство от вас. Вы не Голобородько. Вы сюда приехали не на троллейбусе и даже не на велосипеде. Вы – главный проводник олигархов. И точно одного беглого олигарха.

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- Вы сегодня закрыли свою декларацию за 2018 год. Чего вы прячетесь от украинского народа? Чего вы не откроетесь и не продемонстрируете источники вашего состояния? Потому что за Голобородько не стоял Коломойский с требованием вернуть "Приватбанк" и "Укрнафту".

– Мы не услышали вашей стратегии. И я хочу обратиться сегодня к сторонникам господина Зеленского. Друзья, 21 апреля нам надо смотреть в будущее и думать, каким образом сохранить государство и не отдать его Путину и Коломойскому на хищение.

– Сегодня заверенный мощный запрос на обновление. И обновление нужно и можно сделать во время парламентских выборов. Но нельзя играть со страной во время президентских. Цена может быть чрезвычайно высокой. Не может войну с российским агрессором вести актер, талантливый человек, но без какого-либо опыта. Цена, которую заплатят десятки миллионов украинцев, может быть очень большой.

– Уважаемые мои избиратели, спасибо, что вы с нами. Я благодарю вас за поддержку. Дорогой украинский народ! Я могу подчеркнуть, что приму любой выбор украинского народа 21 апреля. А 22 апреля жизнь будет продолжаться. И мы тогда должны объединиться, чтобы вместе защищать государство. Главное – не потерять страну. Вместе к победе, нашей с вами победе!

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