Дебаты Порошенко с Зеленским на "Олимпийском": как отреагировали украинцы

Согласно результатам опросов, которые проводили на сайте 24 канала большинству украинцев дебаты понравились.

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Что думают читатели 24 канала о дебатах между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"

Что касается настроений в сети, то большинство здесь также придерживается мнения, что дебаты на "Олимпийском" удались на славу.

я, коли дивилась дебати: це був мощний версус п.с. коли в мене будуть питатись рекомендацію на фільм, я буду казати ДЕБАТИ 2019 pic.twitter.com/Z4wFl873ZU

Мы потеряли интерес к Евровиденью, но приобрели самые популярные дебаты в мире. Это было жарко #дебати

Впервые в своей жизни мне так интересно наблюдать за политическими событиями #дебаты

Правда, среди украинцев оказались и те, кому дебаты вообще не понравились. Пользователи, в частности, заявляют, что это были не дебаты в среднестатистическом смысле, а двусторонние обвинения и шоу. Также некоторые отмечает, что ожидали совсем другого действа.

Кажуть половині українців не цікаві дебати кандидатів в президенти. Мені доречі теж, бо я приблизно знаю, про що там буде йти мова. Нинішнього президента усі ми вже добре знаємо, а його опонента чи точніше його образ люди знають здається ще краще.

З'їздили з @frostrch на дебати. Ну, чесно кажучи, таке собі, жодної конкретики, гучні промови, все як завжди. Найбільш дивний і специфічний момент, коли обоє стали на коліна P.S. При виході якісь чуваки замутили слем, значить, шоу вдалося pic.twitter.com/vOCBTTAZTc

Заметим, что сам Петр Порошенко остался недоволен своим оппонентом. По его словам, "кроме абсолютно голословных обвинений, на дебатах он не услышал от Владимира Зеленского ни стратегии, ни шагов для защиты государства".

Дебати кандидатів в Президенти Окрім абсолютно голослівних звинувачень, сьогодні на дебатах ми не почули від Володимира Зеленського ні стратегії, ні кроків задля захисту держави. З його відповідей зрозуміло: він живе минулим і готовий розповсюджувати лише неправду. І продовжує лінію, яку використовував на каналі його партнера Коломойського. Наша спільна позиція: ми маємо захистити державу від вас, пане Зеленський. Ви не Голобородько! Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви - головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача. Не можна гратися з країною під час президентських виборів. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатять десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. Тому, 21 квітня закликаю усіх українців зробити зважений вибір. Збережемо Україну! Posted by Петро Порошенко on Friday, 19 April 2019

Относительно Владимира Зеленского, то сейчас ни со стороны его команды, ни от него самого о дебатах на "Олимпийском" нет ни одного комментария.

Кто победил в этом батле, мысли украинцев разделились. По мнению посетителей сайта 24 канала, лучшим на дебатах был Владимир Зеленский.

Кого считают читатели 24 канала победителем дебатов на "Олимпийском"

В интернете же отдают предпочтение как лидеру "Квартала 95", так и действующему президенту Петру Порошенко.

а Порошенко старался.. никогда ещё так не старался.. — Шура Лют (@shura_ljut) April 19, 2019

Наблюдая за такими, идиотично поддерживающими кривляку-клоуна, который унижает всё украинское, начинаешь разочаровываться в людях... Но хорошо, что есть много здраво мыслящих.И дело тут не в Порошенко.С него мы спросим- мало не покажется!Но Украину реваншистам не отдадим!#выборы — (@Olena_Smalko) April 19, 2019

Не понимаю, как люди, которые всё время следят за политикой выдерживают всё это

Мои нервы на пределе после дебатов

В общем Вова красавчик, Порошенко так себе

И это мягко сказано...

Кароче иду в политику — ~Малыш Куки~ (@your_sweat_) April 19, 2019

Висновки. Порошенко говорив про Україну. Зеленський про Порошенка. Голосую за того хто говорить про Україну. — sata zassaz (@SataZassaz) April 19, 2019

Сразу после дискуссии на "Олимпийском" дебаты кандидатов в президенты должны были состояться еще в студии Общественного, но туда пришел только Петр Порошенко. Владимир Зеленский, со своей стороны, еще накануне сообщил, что в студии государственного вещателя его не будет.

Еще одна неприятная весть на гаранта ждала уже во время эфира. Ведущая, в частности, отметила, что к ним поступила информация о покушении на президента, а вероятный террорист в то время находился в студии.

Как прошли дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"?Дебаты начались на стадионе 19 апреля в 19 часов и продолжались 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк (штаб Зеленского) и Андрей Куликов (штаб Порошенко). На стадионе устоновили две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. После кандидаты начали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.



Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев. Порошенко, со своей стороны, отметил, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возвращения Украины к России-агрессору. Поэтому, для государства существуют большие риски.



Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну должны заплатить избирательные фонды кандидатов в президенты. Присутствовали на стадионе 22 тысячи зрителей и 10 тысяч правоохранителей, следивших за порядком.