Дебаты Порошенко с Зеленским на "Олимпийском": как отреагировали украинцы
19 апреля наконец состоялись дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве. Оба кандидата в президенты наговорили много интересных вещей. А как на дебаты отреагировали украинцы, читайте в нашем материале.
Согласно результатам опросов, которые проводили на сайте 24 канала большинству украинцев дебаты понравились.
Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты
Что думают читатели 24 канала о дебатах между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"
Что касается настроений в сети, то большинство здесь также придерживается мнения, что дебаты на "Олимпийском" удались на славу.
Правда, среди украинцев оказались и те, кому дебаты вообще не понравились. Пользователи, в частности, заявляют, что это были не дебаты в среднестатистическом смысле, а двусторонние обвинения и шоу. Также некоторые отмечает, что ожидали совсем другого действа.
Заметим, что сам Петр Порошенко остался недоволен своим оппонентом. По его словам, "кроме абсолютно голословных обвинений, на дебатах он не услышал от Владимира Зеленского ни стратегии, ни шагов для защиты государства".
Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" за 7 минут: смотрите видео