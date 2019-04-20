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      Дебаты Порошенко с Зеленским на "Олимпийском": как отреагировали украинцы

      1727 Читати новину українською
      Дебаты Порошенко - Зеленского 19.04.2019 на стадионе - реакция украинском
      Какой была реакция украинцев на дебаты Порошенко с Зеленским / Коллаж 24 канала

      19 апреля наконец состоялись дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве. Оба кандидата в президенты наговорили много интересных вещей. А как на дебаты отреагировали украинцы, читайте в нашем материале.

      Согласно результатам опросов, которые проводили на сайте 24 канала большинству украинцев дебаты понравились.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты

      Дебати, Порошенко, Зеленський, Олімпійський, вибори, українці
      Что думают читатели 24 канала о дебатах между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"

      Что касается настроений в сети, то большинство здесь также придерживается мнения, что дебаты на "Олимпийском" удались на славу.

      Правда, среди украинцев оказались и те, кому дебаты вообще не понравились. Пользователи, в частности, заявляют, что это были не дебаты в среднестатистическом смысле, а двусторонние обвинения и шоу. Также некоторые отмечает, что ожидали совсем другого действа.

       

      Заметим, что сам Петр Порошенко остался недоволен своим оппонентом. По его словам, "кроме абсолютно голословных обвинений, на дебатах он не услышал от Владимира Зеленского ни стратегии, ни шагов для защиты государства".

      Дебати кандидатів в Президенти

      Окрім абсолютно голослівних звинувачень, сьогодні на дебатах ми не почули від Володимира Зеленського ні стратегії, ні кроків задля захисту держави. З його відповідей зрозуміло: він живе минулим і готовий розповсюджувати лише неправду. І продовжує лінію, яку використовував на каналі його партнера Коломойського. Наша спільна позиція: ми маємо захистити державу від вас, пане Зеленський. Ви не Голобородько! Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви - головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача. Не можна гратися з країною під час президентських виборів. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатять десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. Тому, 21 квітня закликаю усіх українців зробити зважений вибір. Збережемо Україну!

      Posted by Петро Порошенко on Friday, 19 April 2019
      Относительно Владимира Зеленского, то сейчас ни со стороны его команды, ни от него самого о дебатах на "Олимпийском" нет ни одного комментария.

       

      Кто победил в этом батле, мысли украинцев разделились. По мнению посетителей сайта 24 канала, лучшим на дебатах был Владимир Зеленский.

       

      Дебати, Порошенко, Зеленський, Олімпійський, вибори, українці
      Кого считают читатели 24 канала победителем дебатов на "Олимпийском"

       

      В интернете же отдают предпочтение как лидеру "Квартала 95", так и действующему президенту Петру Порошенко.

      Дебати, Порошенко, Зеленський, Олімпійський, вибори, українці

      Дебати, Порошенко, Зеленський, Олімпійський, вибори, українці

      Сразу после дискуссии на "Олимпийском" дебаты кандидатов в президенты должны были состояться еще в студии Общественного, но туда пришел только Петр Порошенко. Владимир Зеленский, со своей стороны, еще накануне сообщил, что в студии государственного вещателя его не будет.

      Еще одна неприятная весть на гаранта ждала уже во время эфира. Ведущая, в частности, отметила, что к ним поступила информация о покушении на президента, а вероятный террорист в то время находился в студии.

      Как прошли дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"?Дебаты начались на стадионе 19 апреля в 19 часов и продолжались 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк (штаб Зеленского) и Андрей Куликов (штаб Порошенко). На стадионе устоновили две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. После кандидаты начали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.

      Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев. Порошенко, со своей стороны, отметил, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возвращения Украины к России-агрессору. Поэтому, для государства существуют большие риски.

      Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну должны заплатить избирательные фонды кандидатов в президенты. Присутствовали на стадионе 22 тысячи зрителей и 10 тысяч правоохранителей, следивших за порядком.

       

       

      ДЕБАТЫ МЕЖДУ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИМ НА "ОЛИМПИЙСКОМ": МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА

      Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" за 7 минут: смотрите видео  

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского и Порошенко
      Источник: 24 канал
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