Дебаты Зеленского и Порошенко: сколько людей пришло на "Олимпийский"

На дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоялись 19 апреля на НСК "Олимпийский", пришли 22 тысячи зрителей. Охрану на стадионе обеспечивали почти 10 тысяч правоохранителей.

В Министерстве внутренних дел Украины подчеркнули, что по состоянию на 19 часов, когда началась дискуссия, ситуация была спокойная и контролируемая.

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Дебаты, о которых так долго говорили и к которым так готовились – состоялись. Сегодня на стадионе присутствовали 22 тысячи граждан и около 10 тысяч правоохранителей. Я хотел бы с удовлетворением отметить, что личный состав Национальной полиции, Национальной гвардии, подразделений ГСЧС с поставленными задачами справился,

– отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Ранее ожидалось, что на дебаты придут 60 тысяч человек.

"Олимпийский" накануне дебатов Зеленского и Порошенко

Полицейские проводили жесткую проверку всех желающих пройти на стадион, чтобы они не смогли пронести опасные предметы или зайти в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, не все желающие смогли попасть на стадион.

"Кое-кто шел с запрещенными вещами, которые представляют угрозу для людей. Это было не массово. Просто люди забыли выложить такие предметы. А некоторые были навеселе. Сейчас задержанных в отделениях полиции нет", – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского?

Дебаты начались на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19 часов и длились 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко. На стадионе были установлены две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. Потом кандидаты стали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.



Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев.



Порошенко в свою очередь подчеркнул, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возврата Украины к России-агрессору. Поэтому, для государства существуют большие риски.



Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатили избирательные фонды кандидатов в президенты.

Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко: видео