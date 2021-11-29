Предпринимательница обозвала сторонников такой политики "крикливым и взбешенным меньшинством". Заметим, что после октябрьского скандала продукты Приваловой перестали продавать во многих магазинах. К примеру, в "Сильпо". Тогда она прокомментировала свое отношение к сети магазинов.

Ранее Бойкот YARO продолжается: продукцию бренда перестали продавать в "Ашане", "Эпицентре", "Сильпо"

Привалова советует людям "лечиться"

Владелеца Yaro убеждает, что люди продолжают выбирать продукцию компании. Она также посоветовала виновникам ситуации "лечиться, развиваться и равняться на сограждан, которые, в отличие от них, патриоты не на словах".

Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которая очень кричащая, взбешенная, ведомая, управляемая... Они представили, что могут разрушать и уничтожать не только бизнесы других людей, но и самих людей.

– возмущается Привалова.

Она считает, что ее оппоненты хотят закрыть бизнес Yaro, а ее саму довести до слез.



Высказывания Приваловой / Фото с инстаграма предпринимательницы

Что нужно знать о скандале