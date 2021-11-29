Підприємиця обізвала прихильників такої політики "крикливою та розлюченою меншістю". Зауважимо, що після жовтневого скандалу продукти Привалової перестали продавати у багатьох магазинах. Наприклад, у "Сільпо". Тоді вона прокоментувала своє ставлення до мережі магазинів.
Раніше Бойкот YARO продовжується: продукцію бренду перестали продавати в "Ашані", "Епіцентрі", "Сільпо"
Привалова радить людям "лікуватись"
Власниця Yaro переконує, що люди й далі продовжують обирати продукцію компанії. Вона також порадила винуватцям ситуації "лікуватися, розвиватися та рівнятися на співгромадян, які, на відміну від них, є патріотами не на словах".
Це дебілоїдна політика радикально налаштованої меншості, яка дуже криклива, розлючена, ведена, керована... Вони уявили, що можуть руйнувати і знищувати не тільки бізнеси інших людей, а й самих людей,
– обурюється Привалова.
Вона вважає, що її опоненти хочуть закрити бізнес Yaro, а її саму довести до сліз.
Висловлювання Привалової / Фото з інстаграму підприємиці
Що треба знати про скандал
- Засновниця бренду здорового харчування YARO Юлія Привалова опублікувала в інстаграмі селфі на фоні Красної площі у Москві. На фото із нею був її чоловік Данило Кернес.
- Користувачі висловили обурення через таку світлину. Натомість Привалова відповіла на це принизливим анекдотом про бандерівців.
- На сторінці компанії в інстаграмі вибачилися через жарт засновниці, хоч сама Привалова не перепросила.
- Після такого скандалу магазини почали відмовлятись від продукції компанії. Бойкот підтримали "Епіцентр", "Ашан", Winestore, "Алло", мережа кав'ярень "Ідеаліст", Rocket, Glovo.