Підприємиця обізвала прихильників такої політики "крикливою та розлюченою меншістю". Зауважимо, що після жовтневого скандалу продукти Привалової перестали продавати у багатьох магазинах. Наприклад, у "Сільпо". Тоді вона прокоментувала своє ставлення до мережі магазинів.

Раніше Бойкот YARO продовжується: продукцію бренду перестали продавати в "Ашані", "Епіцентрі", "Сільпо"

Привалова радить людям "лікуватись"

Власниця Yaro переконує, що люди й далі продовжують обирати продукцію компанії. Вона також порадила винуватцям ситуації "лікуватися, розвиватися та рівнятися на співгромадян, які, на відміну від них, є патріотами не на словах".

Це дебілоїдна політика радикально налаштованої меншості, яка дуже криклива, розлючена, ведена, керована... Вони уявили, що можуть руйнувати і знищувати не тільки бізнеси інших людей, а й самих людей,

– обурюється Привалова.

Вона вважає, що її опоненти хочуть закрити бізнес Yaro, а її саму довести до сліз.



Висловлювання Привалової / Фото з інстаграму підприємиці

Що треба знати про скандал