Что решается вопрос экспорта отечественного зерна и какова роль Турции в этом процессе, зачем Эрдогану новое сирийское обострение, каковы перспективы у тюркского союза и удастся ли Анкаре стать полноценным арбитром за столом будущих переговоров между Киевом и Москвой – эксклюзивно сайту 24 канала дипломатии рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

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Позиция Анкары

Анкара заняла очень прагматическую позицию в украинско-российском конфликте и пытается всячески удержать баланс между Киевом и Москвой исходя из собственных интересов. На первых фазах войны Эрдоган пытался сыграть роль посредника в мирном урегулировании – не получилось. Насколько эффективны дальнейшие попытки?

За три месяца Турция продемонстрировала, что их главная цель – выжать максимум из этой ситуации:

Во-первых, сохранить позиции в регионе и на международной арене, которых они достигли за последние годы.

Во-вторых, выручить что-нибудь новое и укрепиться.

Турция стремится укрепить свой статус одного из лидеров региона, расширить торговую экспансию за счет, в том числе и компаний, выходящих с российского рынка. Они пытаются сохранить тесные отношения с Европой, Украиной и Россией через свое посредничество в этом конфликте, из-за чего, собственно, имеют аргумент о неприсоединении к антироссийским санкциям. В контексте интересов Турции Украина на самом деле занимает вторичное значение, поскольку они руководствуются определенными двумя причинами для достижения своих целей.

Турецкое издание Milliyet со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Турции Вахита Киришчи сообщило, что турки хотят закупить украинское зерно с дисконтом минимум в 25% – это история о выгодном заработке на посредничестве?

Ситуация в настоящее время выглядит туманно, потому что достаточного количества публичной информации просто нет. Из того, что я понимаю, зерно планируют вывозить из Одессы через определенный зеленый коридор, который будут сопровождать турецкие корабли. На каком-то этапе их могут заменить российские корабли или нет – этот аспект еще предстоит обсудить. Я выступаю против этого.

В любом случае корабли с зерном должны будут сопровождаться до Босфора, а дальше уже для них откроется свободный доступ на мировые рынки. Для меня эта схема видится именно так. Не понятным остается только вопрос с дисконтом.

Еще один вопрос: кто будет разминировать Одессу и нужно ли это делать вообще с учетом ситуации безопасности? У нашей власти есть справедливые беспокойства по поводу того, что разминирование может потенциально ослабить обороноспособность Одессы. И опять же должна быть какая-то сторона, которой доверяют – это или Турция или ООН, по моему мнению.

По словам эксперта, Турция планирует максимально использовать ситуацию в Украине / Фото предоставлено собеседником

Турция получила от США зеленый свет для участия в этом?

Возможно, но мне трудно оценить потенциал совместной игры между Анкарой и Вашингтоном, потому что их отношения сейчас далеко не в лучшем состоянии, и во время войны они скорее ухудшились. Я склоняюсь к тому, что это турецкая игра с минимальным влиянием США. Американцы не против посредничества Турции, просто не имеют альтернативных по уровню совокупных возможностей партнеров в Черном море.

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Чисто ситуативная игра, с которой соглашаются США, потому что ничего другого сделать не могут. Но Турция играет в это с целью стабилизации отношений с Западом. Они стремятся снять ограничения с собственного ВПК и получить фактический статус одного из полюсов силы в НАТО, а не одного из членов. Это то, чего хочет Эрдоган, но ему не дают.

Я вижу больше перспектив в связке Великобритания – Турция. Но информация об огромном влиянии Британии на Турцию несколько преувеличена британцами.

Требования Турции относительно Швеции и Финляндии

Турция расширяет экспортные возможности своего ВПК. Это важная составляющая торгов со Швецией и Финляндией: смогут ли договориться? Уже есть информация о закупках Байрактара киргизами и казахами. Появились даже отдельные вбросы нового потенциального покупателя – России. Пойдет ли Эрдоган на продажу оружия Москве в этих условиях?

Я не думаю, что это актуально вообще. В России есть свои беспилотники, конкурирующие с турецкими. России это реально не нужно. То, что турки делают из этого бизнес – факт, но в этом аспекте это выглядит маловероятно по целому ряду причин.

Было уже много заявлений от шведов, что они готовы идти на компромиссы и договариваться. Сложнее всего будет по курдскому вопросу, ведь турки требуют не просто каких-либо заявлений, они стремятся закрыть все офисы, организации, СМИ.

В Стокгольме я лично знаю несколько сайтов и институтов оппозиционного сегмента, довольно жестко настроенных против турецких властей. Я не вижу, как шведские или финские политики смогут даже теоретически пойти на уступки Турции, избегая острой реакции внутри. Они боятся именно того, что их не поймет собственная общественность и начнет протестовать. Это противоречит их основополагающим ценностям, а на ценности они обращают очень большое внимание.

Эрдоган ведет свою игру / Фото Getty Images

Ситуация в Сирии

Очередная эскалация Анкары в Сирии. Это попытка полностью вытеснить Россию или попытку получить дополнительный козырь на переговорах с Вашингтоном и Брюсселем?

Для Турции это не закрытый гештальт. О 30-километровой буферной зоне Эрдоган заявляет с 2018 года. Зачем им создание этой зоны? Таким образом, они планируют решить сразу несколько задач:

Они цементируют свои позиции в Сирии для любого послевоенного урегулирования. Они полностью контролируют оккупированные территории Сирии, ввели там свою валюту и модель управления. Там их боевики, которых всегда можно реинтегрировать в ВС Сирии в рамках более широкого политического урегулирования – это схема квазиреспублик на Донбассе в чистом виде.

Потенциальная зона переселения сирийских беженцев из Турции. Эрдоган публично заявил, что хочет вернуть около 1,5 миллиона беженцев.

Ключевой вопрос, всегда возникавший по беженцам: куда их переселить? Возвращаться на подконтрольные Дамаску территории они не хотят в большинстве своем, этого тоже не хочет допустить Турция, потому что тогда она потеряет огромный рычаг влияния. Это люди, которые много лет жили в Турции, учили их язык, получали социальные выплаты – прошли, в общем-то, определенную ассимиляцию.

Они могут быть лояльны к Турции. Для них это возможность переселить их на север Сирии, где компактно проживают курды. Это также решит проблему беженцев в Турции, потому что 3,5 миллиона сирийских беженцев создали очень серьезные проблемы на рынке труда.

Повышение личного рейтинга Эрдогана. Каждый раз, когда Турция запускала военную операцию в Сирии, внутри страны происходили какие-то электоральные процессы. Референдумы или выборы, на которых власти получали необходимый результат.

Я более чем уверен, что эта операция используется для усиления позиций Эрдогана перед президентскими выборами 2023, ведь с точки зрения экономики в Турции очень сложный период. Власти боятся консолидированных действий оппозиции, уже сформировавшей условный фронт из шести партий. Если оппозиционным политикам удастся договориться по поводу выдвижения одного кандидата в президенты, то у действующей власти возникнут серьезные проблемы.

Карта для торгов. Новый формат торгов между США и Россией. Турция ведет переговоры с обоими игроками по зоне проведения собственной операции. Судя по заявлениям Лаврова, Россия подталкивает турков провести операцию в районах более близких к американской зоне влияния. Американцы будут поступать так же.

Насколько перспективна тема так называемого Тюркского союза между Турцией, Казахстаном, Азербайджаном?

Потенциально да, но, мне кажется, это о среднесрочных перспективах. Сказать сейчас, что у них достаточно возможностей для активизации этого союза я не могу. Январская история с вмешательством России в казахский кризис подтвердила, что в Казахстане ключевым игроком остается Россия. То, что турки будут усиливать свои позиции в Центральной Азии, не подлежит сомнениям, но это растянется во времени. Многое будет зависеть от того, выйдет ли Турция из российско-украинской войны в качестве одного из победителей и какой для них будет эта победа.

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