Децентрализация – эффективное противоядие от российской навязанной федерализации, – Порошенко

5 апреля в Киеве на расширенном правительственном совещании прошло обсуждение по децентрализации. По словам Порошенко, это одно из его первых приоритетных требований.

Об этом пишет Петр Порошенко в Twitter.

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Президент Украины отмечает, что децентрализация – это "не "парад суверенитетов", как хотят некоторые политиканы на местах". Есть четкое разделение полномочий и ответственность за то, чем должен заниматься депутат, а чем – правительство, парламент и президент. Такое распределение полномочий устанавливается законами и Конституцией.

Політика децентралізації виявилася дієвою протиотрутою від федералізації, яку штучно намагалася прищепити нам Росія — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 квітня 2018 р.

Напомним, что децентрализация дает перенос власти и денег на уровень местной общины. "Это будет нормальная европейская практика, когда деньги и власть будут больше сосредоточены на уровне местных общин, а не сначала все будет идти на верх ", а потом соответствующим образом распределяться", – очертил в комментарии для сайта "24" главную задачу этой реформы политический эксперт Центра общественных отношений Евгений Магда.