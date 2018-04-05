Децентрализация – эффективное противоядие от российской навязанной федерализации, – Порошенко
5 апреля в Киеве на расширенном правительственном совещании прошло обсуждение по децентрализации. По словам Порошенко, это одно из его первых приоритетных требований.
Об этом пишет Петр Порошенко в Twitter.
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Президент Украины отмечает, что децентрализация – это "не "парад суверенитетов", как хотят некоторые политиканы на местах". Есть четкое разделение полномочий и ответственность за то, чем должен заниматься депутат, а чем – правительство, парламент и президент. Такое распределение полномочий устанавливается законами и Конституцией.
Напомним, что децентрализация дает перенос власти и денег на уровень местной общины. "Это будет нормальная европейская практика, когда деньги и власть будут больше сосредоточены на уровне местных общин, а не сначала все будет идти на верх ", а потом соответствующим образом распределяться", – очертил в комментарии для сайта "24" главную задачу этой реформы политический эксперт Центра общественных отношений Евгений Магда.