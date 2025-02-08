Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 8 февраля.

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Как изменилась карта фронта

Как сообщили аналитики Deep State, Силы обороны Украины имели успех на Курщине. В частности, ВСУ продвинулись возле Черкасской Конопельки.

ВСУ продвинулись на Курщине: смотрите на карте

Россияне также продолжали атаковать и имеют продвижение на нескольких участках фронта. Оккупанты имели успех вблизи Ямполовки, что на Лиманском направлении.

Продвижение врага на Лиманском направлении: смотрите на карте

Также в течение суток 7 февраля оккупанты продвинулись на Краматорском направлении – в районе села Ступочки.

Россияне давят на Краматорском направлении: смотрите на карте

Оккупанты также продвинулись в Торецке Донецкой области. Хотя оккупанты и утверждали о захвате города, однако продолжаются городские бои. В Генштабе ВСУ также опровергли вбросы российской пропаганды.

Что происходит у Торецка: смотрите на карте

Россияне также продвинулись в Андреевке на Новопавловском направлении.

Продвижение врага в Андреевке: смотрите на карте

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток на всей линии фронта произошло 116 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском направлении, а также в Курской области.