Таким образом российское оборонное ведомство солгало о захвате населенного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Deep State.

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Какова ситуация в Торецке

Аналитики опровергли заявление министерства обороны России об оккупации Торецка. Сейчас украинские войска продолжают оборонительную операцию в Торецке. По их данным, бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах.

Центр города практически весь под врагом. К сожалению, люди вынуждены потреблять вражеские источники из-за недостаточного доверия к собственным официальным. До сих пор общество не проинформировано о потере Курахово и Великой Новоселки,

– добавили в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, на Торецком направлении враг атаковал позиции ВСУ 13 раз в районах Дилиевки и Торецка.

К слову, также российские войска, как ранее сообщали в Deep State, продолжают наступление на восточном фронте, продвигаясь в направлении сел Дачное и Успеновка. Агрессор закрепился на этих территориях, что усложняет ситуацию для украинских военных.