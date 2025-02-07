Таким чином російське оборонне відомство збрехало про захоплення населеного пункту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків Deep State.

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Яка ситуація у Торецьку

Аналітики спростували заяву міністерства оборони Росії про окупацію Торецька. Наразі українські війська продовжують оборонну операцію у Торецьку. За їхніми даними, бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних і західних околицях.

Центр міста практично весь під ворогом. На жаль, люди змушені споживати ворожі джерела через недостатню довіру до власних офіційних. Досі суспільство не проінформоване про втрату Курахового та Великої Новосілки,

– додали у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Торецькому напрямку ворог атакував позиції ЗСУ 13 разів у районах Диліївки та Торецька.

До слова, також російські війська, як раніше повідомляли у Deep State, продовжують наступ на східному фронті, просуваючись у напрямку сіл Дачне та Успенівка. Агресор закріпився на цих територіях, що ускладнює ситуацію для українських військових.