Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Российские войска продолжают наступление на восточном фронте, продвигаясь в направлении сел Дачное и Успеновка.

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Продвижение российских войск

Военные источники сообщают, что агрессор закрепился на этих территориях, что усложняет ситуацию для украинских военных. Бои продолжаются, а обстановка остается сложной.

Враг продвинулся в Дачном и Успеновке,

– сообщили алалитики.

Россияне продвинулись в Дачном: смотрите на карте

Зафиксировано продвижение россиян в Успеновке: смотрите на карте

Украинские силы, несмотря на трудности, продолжают сопротивляться, пытаясь отстоять ключевые позиции и не допустить дальнейшего продвижения врага.

К слову, украинские силы совершили успешные штурмы в Курской области, продвинувшись на пять километров к юго-востоку от Суджи, захватив Колмаков и Фанасеевку.

Российские военкоры обеспокоены возможностью угрозы тыловым районам из-за дальнейшего украинского продвижения в Курской области.