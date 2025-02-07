В одном из последних заявлений ОСУВ "Хортица" говорится о том, что Россия понесла больше потерь под Покровском за январь, чем за всю Вторую чеченскую войну. Оккупанты пытаются окружить Покровск с запада и юго-запада, но пока успеха не имеют, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какие потери у российских оккупантов

С 24 февраля 2022 года по 6 февраля 2025 года армия России потеряла:

личного состава – около 846650 (+1340) человек;

танков – 9975 (+10),

боевых бронированных машин – 20755 (+18),

артиллерийских систем – 22785 (+32),

РСЗО – 1271 (+0),

средства ПВО – 1056 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24301 (+116),

крылатые ракеты – 3054 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подлодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 36307 (+96),

специальная техника – 3738 (+1)

Потери россиян на 7 февраля 2025 года / Фото Генштаб