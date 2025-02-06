Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Колоссальные потери врага под Покровском

Трегубов сообщил, что в боях за Покровск в течение января погибло 7 тысяч россиян, еще более 15 тысяч – ранены и пропали без вести. В то же время во Второй чеченской войне погибло около 6 тысяч военных.

Вторая чеченская война у россиян за весь период – 6 000 погибших. То есть под одним Покровском за январь у россиян больше погибших, чем за Вторую чеченскую,

– заявил Трегубов.

Представитель ОСУВ "Хортица" добавил, что Россия не отказалась от планов окружить Покровск с запада и юго-запада. Трегубов объяснил, что главная цель оккупантов – перерезать пути в город. Тогда бы оккупанты могли показать "большую победу". Впрочем, по состоянию на сейчас, оккупантам этого не удается.

Трегубов объяснил, что сейчас российские захватчики пытаются "цепляться" за маленькие поселки с запада от Покровска.

Говоря о масштабах потерь и мотивации россиян погибать на войне, Трегубов заметил, что оккупанты мотивированы только деньгами и страхом смерти.

"Деньги мотивируют их добраться до территории Украины. Но когда они сюда попали, назад дороги нет. Ведь ты не пойдешь в СОЧ. А дальше за тобой ставят человека с автоматом. И так их "обнуляют" свои же и дальше это мотиватором. На первом этапе, на этапе доставки на фронт, мотиватором являются деньги, далее мотиватором является факт, что тебе немножко стреляют в спину", – резюмировал Трегубов.