Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Колосальні втрати ворога під Покровськом

Трегубов повідомив, що у боях за Покровськ протягом січня загинуло 7 тисяч росіян, ще понад 15 тисяч – поранені та зникли безвісти. Водночас у Другій чеченській війні загинуло близько 6 тисяч військових.

Друга чеченська війна у росіян за весь період – 6 000 загиблих. Тобто під одним Покровськом за січень у росіян більше загиблих, ніж за Другу чеченську,

– заявив Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що Росія не відмовилася від планів оточити Покровськ із заходу та південного заходу. Трегубов пояснив, що головна мета окупантів – перерізати шляхи до міста. Тоді б окупанти могли показати "велику перемогу". Втім, станом на зараз, окупантам цього не вдається.

Трегубов пояснив, що нині російські загарбники намагаються "чіплятися" за маленькі селища із заходу від Покровська.

Говорячи про масштаби втрат та мотивацію росіян гинути на війні, Трегубов зауважив, що окупанти мотивовані лише грошима і страхом смерті.

"Гроші мотивують їх дістатися території України. Але коли вони сюди потрапили, назад дороги немає. Адже ти не підеш в СЗЧ. А далі за тобою ставлять людину з автоматом. І так їх "обнуляють" свої ж і далі це мотиватором. На першому етапі, на етапі доставки на фронт, мотиватором є гроші, далі мотиватором є факт, що тобі трішки стріляють в спину", – резюмував Трегубов.