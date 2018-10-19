"Дефективные, скользкие, неприятные": художник 60 лет рисует карикатуры на политиков

Почти все действующие политики не отходили от властных кругов на протяжении десятков лет. Украинцы жалуются на них дома на кухнях, но забывают их огрехи. А потом идут на выборы и голосуют опять за одних и тех же. Ведь у украинцев такая короткая политическая память.

Иллюстрации карикатуриста Анатолия Василенко, который рисует уже почти 60 лет, публиковали еще в советские времена журналы "Перец", "Перченя", "Крокодил". Теперь сборник его карикатур украшает новое издание – "Лящ".

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На одном из сатирических изображений – первый президент Украины Леонид Кравчук на красном коне, который смотрит назад – это намек на коммунистическое бремя в деятельности этого политика. "Кучма, я подумал, должен на осле сидеть – столько он наделал беды. А вот "отставной козы барабанщик" Ющенко. На быке черном – Янукович. "Коровка" конфетная – действующий президент", – пояснил художник.

Человек красивый, симпатичный – поддается легко шаржированию. Политиков таких нет, как правило. Они какие-то дефективные все. Особенно Путин, Медведев. Какие-то они скользкие и неприятные,

– рассказал Василенко.

За годы работы ему лишь один раз звонил политик – Ирена Кильчицкая, которой не понравились ее карикатурные формы. Последние два десятка лет художник рисует одних и тех же политиков. Потому что их выбирают снова и снова. У украинцев короткая политическая память.



"О политике и людях..."

Первый номер Ляща тиражом в две тысячи бесплатных экземпляров обошелся главному редактору Юлии Иващенко в 50 тысяч гривен. Это вовсе не бизнес-проект.

Разбудить людей. Напомнить, что вчерашних новостей не бывает. И вчерашних обещаний – тоже. Мне даже дочь сказала: "Мне 14 лет, а такое впечатление, что руководит все время одно правительство и никогда не было никаких выборов",

– сказала Иващенко.

В следующем номере создатели напомнят о дружбе с Россией и газовой трубе. А чтобы издание было независимым – средства на его создание будут собирать на специальной платформе. И сделают экземпляры платными.



Газета "Лящ", перший номер

Что уже успел натворить тот или иной политик или партия – можно найти на сайте организации "Честно" в разделе "ПолитHub". В базе 90 тысяч политиков и 270 политических партий.

Тех депутатов, участие которых заметили в коррупционных схемах, мы соответственно фиксируем в базе. Также не забываем о прогулах, кнопкодавство. Именно мы, избиратели, отвечаем за тех, кого привели к власти,

– рассказала координатор кампаний Общественного движения "Честно" Александра Кузива.

Политолог Виктор Таран отметил, что "избиратели не хотят менять ситуацию". Социологические опросы показывают, что почти 25% граждан готовы продать свой голос на следующих выборах. И потом сами же украинцы получают "леща".

К слову, ранее 24 канал сообщал: около 15% опрошенных социологами граждан заверили, что имеют знакомых, которые участвовали в нечестном голосовании. Средняя же цена галочки в бюллетене по Украине составляет 580 гривен.